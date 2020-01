Enzo Capo e Pamela Barretta/ Foto con il figlio: “i miei amori” (Uomini e Donne)

Il 2020 è iniziato nel migliore dei modi per Enzo Capo e Pamela Barretta. La coppia, nata nello studio del trono over di Uomini e Donne, è sempre più felice e innamorata. Dopo aver trascorso insieme una splendida vacanza a Dubai e aver brindato insieme al nuovo anno, Enzo e Pamela hanno deciso di fare un passo importante. La Barretta, infatti, ha deciso di presentare il figlio al suo nuovo fidanzato. Circondata dai suoi due uomini, l’ex dama del trono over sorride e guarda con ottimismo al futuro. “Prima foto del 2020. Credo che nel 2019 non lo avrei mai immaginato… I miei amori”, scrive Pamela che non avrebbe mai immaginato di essere tanto felice tra le braccia di Enzo con cui la storia è iniziata tra alti e bassi. Lontani dalle telecamere, però, Enzo e Pamela si sono uniti sempre di più ed oggi sono davvero innamorati.

ENZO CAPO E PAMELA BARRETTA: FIGLIO NEL 2020?

Dopo essersi incontrati per caso nello studio del trono over, Enzo Capo e Pamela Barretta sembrano pronti a fare progetti importanti. L’ex cavaliere non nasconde la voglia di avere un figlio dalla sua Pamela che, già madre di un ragazzo, non vuole bruciare le tappe e ha voglia di godersi, ancora per un po’, la storia con Enzo come due fidanzati. Nei prossimi mesi, però, la situazione potrebbe cambiare. I due, per il momento, stanno vivendo la storia a distanza cercando di vedersi ogni volta che ne hanno la possibilità. Nei prossimi mesi, però, potrebbero decidere di dare il via alla convivenza e chissà che non arrivi anche un figlio? La coppia, dunque, tornerà presto a Uomini e Donne per annunciare le ultime novità?





