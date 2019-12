Pamela Barretta/ “Il 2019 mi ha regalato l’amore di Enzo Capo” (Uomini e Donne)

Pamela Barretta non avrebbe potuto chiedere di meglio al 2019 che, iniziato male, si è concluso nel migliore dei modi regalandole l’amore di Enzo Capo e una nuova avventura professionale. A poche ore dall’ultima notte dell’anno, in attesa di accogliere il 2020 al quale brinderà insieme al fidanzato Enzo, l’ex dama ha tracciato un bilancio degli ultimi dodici mesi. “Anche quest’anno è (quasi) finito… è iniziato male, ma alla fine fortunatamente tutto è cambiato. Mi ha regalato un Amore @enzocapoluxury e tante altre soddisfazioni… tra cui la mia nuova attività ( vi svelerò tutto molto presto). L’inaugurazione è progettata per l’inizio del nuovo anno! Voi avete progetti?? Vi auguro di realizzarli tutti“, ha scritto l’ex dama. “Ti ha regalato l’amore o un amore? Sei in attesa di altri amori?”, ha poi chiesto Enzo a cui

Pamela ha risposto con un cuore rosso, tante faccine divertite e aggiungendo un “è permaloso”.

ENZO CAPO E PAMELA BARRETTA, UN FIGLIO NEL 2020?

L’amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta, dunque, procede a gonfie vele. La coppia trascorrerà insieme il Capodanno e con loro ci sarà la sorella dell’ex dama che sta conoscendo in queste ore il fidanzato della sorella come testimoniano le storie pubblicate dalla stessa Pamela. Per la coppia, dunque, è tempo di presentazioni ufficiali. Nei prossimi giorni, Enzo conoscerà anche il figlio della Barretta come ha spiegato Pamela nel corso dell’ultima registrazione del trono over di cui sono stati ospiti. Enzo, però, ha anche annunciato il desiderio di volere presto un figlio dalla sua Pamela. La Barretta ha frenato spiegando di voler procedere per gradi, ma il 2020 potrebbe essere l’anno giusto per allargare la famiglia e coronare l’amore nato a Uomini e Donne e sul quale nessuno avrebbe scommesso con la nascita di un figlio.





