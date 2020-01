ENZO CAPO E PAMELA BARRETTA/ Dichiarazione d’amore a Uomini e Donne: “Pazzo di te”

Un momento di grande romanticismo a Uomini e Donne con l’ingresso in studio di Enzo Capo e Pamela Barretta. La coppia sta ancora insieme e ha grandi progetti per il futuro. Maria De Filippi nota subito sul volto dell’ex dama una grande felicità. “Si Maria, è vero. Ho visto in lui un uomo buono e non mi sono sbagliata” ammette Pamela. “Ho deciso di fargli conoscere mio figlio, ho aspettato un po’ ma tra qualche giorno glielo presenterò” aggiunge ancora la Barretta. È a questo punto che Enzo avanza il desiderio di avere presto un figlio con lei, e Pamela “Gli ho spiegato che è un desiderio pure mio avere un altro figlio, però al momento… piano piano…”. Prima dei saluti, Enzo ha una sorpresa per lei: delle rose con un biglietto in cui le dichiara il suo grande amore “Sono pazzo di te!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Uomini e Donne, Enzo e Pamela: l’amore continua!

Nel corso del nuovo appuntamento del trono over di Uomini e Donne, ospiti in studio Enzo Capo e Pamela Barretta. Ecco cosa riferisce a tal proposito il VicoloDelleNews: “I due continuano la loro love story, lei tra pochi giorni gli farà conoscere il suo bambino. Lui dichiara di voler un figlio da lei ma Pamela vuole andarci ancora con i piedi di piombo. Ad un certo punto Enzo le fa una sorpresa: le consegna una scatola di rose rosse e con dentro un bigliettino che recita in napoletano: MI SONO INNAMORATO DI TE, frase della canzone ‘Abbracciame’ che poi ballano insieme in studio”. Proprio in questi giorni, tra le pagine del settimanale Nuovo TV, ci sono giunte delle novità sulla coppia: “È stato amore a prima vista”, ha dichiarato lui nel corso dell’intervista. Pamela ha specificato che Enzo è riuscito a far battere nuovamente il suo cuore e finalmente ora si sente una donna soddisfatta. Quanto sta succedendo adesso nella sua vita lo deve a Maria De Filippi. Ed è proprio alla conduttrice che Pamela ha riservato particolari parole di stima: “A Maria devo molto, è una grande donna, la stimo da sempre. Mi ha dato una seconda possibilità, mi ha permesso di sognare ancora perché ero entrata a Uomini e Donne con tanta voglia di trovare l’amore”.

Uomini e Donne Trono Over, Pamela ed Enzo pronti ad un figlio

Quali sono i progetti futuri di Pamela ed Enzo del Trono Over di Uomini e Donne? Come già aveva dichiarato, l’ex dama non è ancora pronta per mettere al mondo un figlio con Enzo. Lei è già madre di Simone di 19 anni e oggi conferma: “Lui sogna un figlio. A me piacerebbe, però non adesso. È ancora presto, dobbiamo conoscerci meglio”. Pertanto, ancora bisognerà aspettare per vederli allargare la loro famiglia. Intanto, la Barretta ha passato il Capodanno con la sua dolce metà, descrivendolo come una persona passionale: “Bacia benissimo. Mi fa anche ridere tanto”. Enzo, lo scorso ottobre, intervistato dal magazine dedicato al programma, aveva già espresso il suo fortissimo coinvolgimento emotivo: “Di Pamela mi ha colpito la bellezza e il suo carattere. E’ nata subito una forte intesa”.



