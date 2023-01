ENZO DECARO, CHI È/ L’amicizia con Massimo Troisi: “Non c’era invidia, ci volevamo bene davvero”

Enzo Decaro è uno degli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Si parla di comicità con Serena Bortone e gli altri ospiti della puntata, Enrico Beruschi e Franco Oppini. Viene ricordata La Smorfia, capolavoro di comicità con Massimo Troisi e Lello Arena, artisti con i quali Decaro ha lavorato a stretto contatto.

“Siamo arrivati alla Rai per una serie di sbagli e coincidenze. Dovevamo aprire il concerto di Giovanna e ci notò un impresario che ci disse di andare a Roma.” rivela Decaro. Poi ricorda i primi tempi insieme in teatro e svela: “Rivederci mi fa una grande nostalgia. A parte la presenza di Massimo che la sua assenza non ha cancellato, la cosa bella è che siano stati molto fortunati a vivere quella stagione di grande ingenuità e libertà. La cosa bella è che ci volevamo davvero bene, non c’era gelosia, il successo dell’altro ci rendeva felici.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Enzo Decaro, chi è l’attore

Enzo Decaro è uno degli esponenti della comicità napoletana e del cinema italiano. Dopo aver ottenuto una laurea in lettere all’Università di Napoli, l’attore ha iniziato a dedicarsi al suo grande amore, il teatro. Dopo aver conosciuto Massimo Troisi e Lello Arena, i tre hanno formato il trio “Rh-Negativo”, specializzandosi nel cabaret e nella farsa napoletana classica.

Ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “A Sua Immagine”, l’attore, storico componente del trio “La Smorfia”, ha ricordato proprio Massimo Troisi, non solamente suo collaboratore ma anche suo grande amico: “Nonostante siano passati tutti questi anni, non ho tutto quel distacco emotivo… Mi costa sempre un po’ di fatica parlarne, ma mi fa anche molto piacere potere ricordare questo top player, questo numero uno, questa sua genialità messa al servizio degli altri. Massimo era un mito mite, non ha mai urlato per affermare le proprie idee, ma non ha mai fatto un passo indietro quando credeva di fare la cosa giusta. Era un grande poeta del Novecento italiano e spero che questa sua valenza venga riconosciuta. Ogni idea, anche cinematografica, che aveva lui, alla base aveva la poesia”.

I figli di Enzo Decaro

Enzo Decaro ha dedicato la sua vita al teatro al cinema, ma non solamente. Una parte importante della sua vita è la famiglia: l’attore ha tre figli grandi, ai quali è molto legato. “Ho capito che non posso più essere apprensivo nei confronti dei miei figli come quando, da piccoli, li tenevo per mano nell’attraversare la strada. Ma anche se mi sono rassegnato a lasciare andare quella stretta, confesso che quella collezione di minerali (ritrovata quando i figli sono andati via da casa ndr) è ancora in un cassetto di casa” ha raccontato qualche tempo fa a Ok-Salute.

L’attore è molto riservato: non si conoscono infatti i nomi dei suoi figli, così come quello della moglie. Neppure sui social vi è traccia della sua vita privata. Quello che sappiamo, però, è che Decaro ha un problema agli occhi che lo costringe ad indossare spesso gli occhiali scuri a causa di un tic nervoso che gli fa muovere gli occhi nervosamente, senza avere il controllo.











