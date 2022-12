Enzo Iacchetti: l’ex moglie Roberta e le ex fidanzate Maddalena Corvaglia, Tania Peli/ Tre grandi storie

Roberta, ex moglie di Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti, che dal 12 dicembre torna a condurre Striscia la notizia con Ezio Greggio, sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 10 dicembre 2022. Enzo Iacchetti è stato sposato con Roberta, con cui ha avuto il figlio Martino, nato nel 1986. Qualche anno fa, nel salotto di Vieni da me, Iacchetti ha parlato dell’ex moglie: “Mi disse di andare a Milano e ha avuto ragione.

E ne aveva anche sull’educazione di nostro figlio, un ragazzo eccezionale. Lei continua a seguirmi, è sempre stata la mia prima fan. Sono sempre stato fortunato, a volte non me ne sono reso conto. Ho passato i miei periodacci, ma ci ho creduto e alla fine stiamo tutti bene”. Anche dopo la separazione sono rimasti in buoni rapporti. Dal 2002 al 2007 Enzo Iacchetti ha avuto una relazione con Maddalena Corvaglia.

Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia si sono sono conosciuti negli studi di Striscia la Notizia, lui era conduttore e lei velina. La loro relazione è finita principalmente per la differenze di età, 29 anni: “Avevo 50 anni e lei 21, è stato un amore folle, poi ho capito che ero diventato suo papà. Dopo 6 anni ho cominciato a sgridarla per cose stupide. Lei mi chiedeva: “Andiamo in discoteca?”, io le rispondevo: “Ci ho passato la vita, a suonare, vai da sola. Mi è stata fedele, ne sono certo. Aveva già la testa di una donna, studiava filosofia, con lei potevi fare discorsi di qualsiasi genere”, ha raccontato il conduttore sul Corriere della sera.

Successivamente nella vita di Iacchetti è entrata la pittrice Tania Peli, rimasta nella sua vita ben nove anni: “Tra di noi non c’è stato nessun colpo di fulmine (…) Lei è un’artista e ci siamo messi assieme perché ci siamo piaciuti al di là delle relative preoccupazioni”, aveva detto Iacchetti in un’intervista. Tra loro c’erano quasi 30 anni di differenza: “L’età anagrafica non conta dato che tutto dipenda dal cervello”.











