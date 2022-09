Enzo Miccio:”Totti e Ilary Blasi?I panni sporchi si lavano in casa”/ Bortone:”Rolex portati via? Un dispetto”

Enzo Miccio e i matrimoni vip, quello con Federica Pellegrini e Matteo Giunta…

Enzo Miccio, elegantissimo, è stato ospite di Serena Bortone all’interno della puntata di Oggi è un altro giorno del 13 settembre. Il re dei matrimoni, con la padrona di casa, rivede alcune dei matrimoni vip che sono stati celebrati nel corso dell’estate soffermandosi su quello di Federica Pellegrini e Matteo Giunta che ha organizzato personalmente in ogni dettaglio. “Mi sono divertito ed emozionato con loro. Sono belli e innamorati. Hanno fatto una bella lista di invitati cercando di dare spazio agli affetti veri“, confessa Enzo Miccio.

Miccio, poi, ha anche commentato i vari matrimoni della Royal Family svelando che il suo preferito è stato quello di Lady Diana e Carlo. In studio, in tanti indicano nell’abito di Kate Middleton quello che tutte le ragazze sognano e Miccio spiega: “E’ stato l’abito più commerciale per quante volte è stato copiato dalle spose”.

Enzo Miccio e la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Parlando di matrimoni, Serena Bortone ha sposato l’argomento sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti soffermandosi su alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma ai microfoni di Aldo Cazzullo per il Corriere della sera. “Mi ha portato via la mia collezione di orologi. Sono alcuni Rolex di grande valore. Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto. Io le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… Ma non c’è stato verso”, sono le parole di Totti lette in diretta a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone chiedendo un commento ad Enzo Miccio.

“Non conosco le persone in questione. Parlare della propria donna al giornalista non è elegante. Non è una mossa da gentleman. Come diceva mia nonna, i panni sporchi si lavano in casa”, ha concluso Miccio.











