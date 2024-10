Enzo Paolo Turchi ancora in crisi al Grande fratello 2024

Enzo Paolo Turchi, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2024 in onda oggi, lunedì 14 ottobre, è pronto ad annunciare la decisione definitiva in merito alla sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Dopo poche settimane di permanenza nella casa, Enzo Paolo ha cominciato a sentire fortemente la mancanza della moglie Carmen Russo e della figlia Maria annunciando la scelta di voler tornare a casa. A fargli cambiare, temporaneamente idea, è stata Carmen Russo che ha deciso di restare con lui in casa per una settimana. Nonostante la presenza della moglie, però, il coreografo è apparso ancora molto confuso sul proprio futuro nella casa.

Clayton Norcross ci ha provato con Carmen Russo al GF?/ Enzo Paolo geloso ma l'attore spiazza: "Mi piace…"

Accanto a momenti di spensieratezza dati dai tanti impegni nella casa dove ha avuto la possibilità di tornare a fare il coreografo, Enzo Paolo ha avuto anche momenti di malinconia, dovuti soprattutto al distacco dalla figlia Carmen. Ancora confuso, però, per Enzo Paolo è arrivato il momento di decidere se restare o meno nella casa.

Enzo Paolo Turchi geloso di Clayton Norcross al GF: "Tocca Carmen, mi da fastidio"/ "Io sono sanguigno!"

Enzo Paolo abbandona il Grande Fratello 2024? Il ruolo di Carmen Russo

Carmen Russo è entrata nella casa del Grande Fratello 2024 per convincere Enzo Paolo Turchi a portare avanti la sua avventura nella casa più spiata d’Italia. La showgirl è stata accanto al marito per tutta la durata della permanenza per convincerlo a non abbandonare il reality. “Per quando non ci sarò, qui hai comunque tutto. C’è chi cucina come faccio io, chi ti abbraccia come Ilaria”, ha detto Carmen nelle scorse ore.

Enzo Paolo, da parte sua, è apparso molto più sereno e pronto a restare. Anche gli altri concorrenti hanno provato a spronarlo. “Quando hai un momento down, puoi venire da noi e ci parli. Poi puoi fare tutto quello che quello. Se ti rendi conto di non farcela puoi andare via”, gli ha detto Lorenzo Spolverato. Enzo Paolo, dunque, lascerà davvero il GF?

Enzo Paolo Turchi, nuove rivelazioni sulla crisi con Carmen Russo/ "Non mi tiene più in considerazione"