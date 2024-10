Enzo Paolo Turchi svela un nuovo aspetto doloroso del suo passato al Grande Fratello 2024

Enzo Paolo Turchi si rende protagonista di una rivelazione importante sul suo passato in diretta al Grande Fratello 2024. Nel corso del chiarimento con la moglie Carmen Russo in merito alla presunta crisi che avrebbe colpito la coppia, il coreografo si fa protagonista di un’ammissione inaspettata: “Io ho un altro problema che tu non sai e non saprai mai e lì mi apprezzerai ancora di più.” Spiazzata da queste parole, Carmen chiede di saperne di più, “Non posso rimanere così”, gli fa notare. Enzo Paolo è però deciso a non svelare di più: “Fuori di qui, se Alfonso vorrà, lo dirò a lui durante una cena”.

Signorini però è curioso quanto Carmen Russo e chiama Enzo Paolo in confessionale per chiedergli di dire cosa gli è accaduto. Lui si sbilancia un po’ di più ma non troppo: “È una cosa grave che mi è successa da bambino, avevo 11 anni ed è una cosa che non auguro a nessuno.”

C’è insomma un aspetto del passato di Enzo Paolo Turchi che non è mai venuto a galla e per il quale il coreografo, da bambino, avrebbe duramente sofferto. Un segreto mai svelato a nessuno, neppure a sua moglie, che potrebbe però raccontare nel corso della sua avventura al Grande Fratello 2024. D’altronde va ricordato che l’infanzia del coreografo è stata molto complicata: la sua famiglia è stata distrutta dalla morte di due sorelle, travolte da un carro armato nel periodo della guerra, e lui stesso ha ammesso di aver quasi preso strade sbagliate perché cresciuto in un contesto molto complicato.

