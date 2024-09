Nessuno si sarebbe mai immaginato che Enzo Paolo Turchi, concorrente del Grande Fratello 2024 avesse un passato difficile, degno di un film. Eppure, adesso che è nella casa più spiata d’Italia, stanno emergendo verità sconvolgenti sulla sua infanzia e sulla sua vita. Come aveva raccontato a Il Messaggero qualche mese fa e come sta raccontando al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi da piccolo ha sofferto molto, crescendo tra le strade dei Quartieri Spagnoli, abbandonato dal padre quando aveva solo quattro anni e lasciato da solo con la mamma poco presente e la sorella Lidia.

Enzo Paolo Turchi in crisi al Grande Fratello 2024/ “Mia moglie Carmen Russo mi manca tanto"

Un’infanzia che non si augura a nessuno quella di Enzo Paolo Turchi, oggi innamorato della sua Carmen Russo e padre della loro bambina. Quando era solo un bambino, si ritrovava a dormire per strada, costretto a fare le pulizie dove capitava per riuscire a mangiare un panino. Anche la madre aveva grossi problemi: come racconta il coreografo, era rimasta traumatizzata dalla morte delle su due figlie, e “perse la testa”, sparendo per giorni e lasciando da soli i figli. Fortunatamente, il ballo lo ha salvato e ad iscriverlo alla scuola di danza era stata proprio la mamma in un momento di lucidità mentale.

Luca Tommassini nuovo concorrente del Grande Fratello? / La gaffe di Enzo Paolo Turchi nella Casa

Enzo Paolo Turchi: “Raffaella Carrà? Era possessiva, così mi fidanzai con un’altra”

La vita di Enzo Paolo Turchi è davvero degna di una serie tv. A 16 anni arriva il diploma di danza, disciplina che lo ha aiutato ad essere più consapevole di sè stesso. Poi il volo verso il Brasile, dove è andato a lavorare come ballerino. Nel 1968 partecipa invece ad uno show per una televisione olandese e nel 1974 grazie alla tv a colori inizia a lavorare ancora in Italia, dove conosce la mitica Raffaella Carrà che gli propone di fare “Canzonissima“, progetto che nel 1971 ebbe un successo pazzesco.

Enzo Paolo Turchi:"Marco Garofalo non un grande ballerino, fu mio assistente"/ Web tuona "Irrispettoso"

Quell’anno era esploso il famoso Tuca Tuca, un ballo incredibilmente rivoluzionario che fece scandalo perchè lui e Raffaella dovevano toccarsi durante l’esibizione. Purtroppo, dopo i bei successi con la showgirl arrivano le incomprensioni, e nel 1973 Enzo Paolo Turchi litiga con Raffaella Carrà che ha definito a Il Messaggero come “possessiva”, dato che non voleva fare uno show in tv con Lola Falana. Quando la relazione era terminata, Raffaella non aveva esitato a chiamarlo al telefono, riproponendogli un lavoro insieme a lei.