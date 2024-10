Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo stanno fingendo al Grande Fratello 2024?

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono i due grandi protagonisti degli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello 2024, la coppia è riuscita a offuscare anche i giovani più seguiti fino a questo momento, basti pensare a Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier. L’ingresso di Carmen Russo è servito per tamponare la voglia di uscire dalla casa del Grande Fratello 2024 di Enzo Paolo Turchi, il celebre ballerino e coreografo andato in crisi nei giorni scorsi. Davide Maggio si è espresso a Pomeriggio Cinque dicendo la sua sulla coppia formata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: “Caterina Collovati ha dichiarato che per lei è una recita, ma sapete che a me è venuto un sospetto su questo?! E lo dico perché io li conosco, non benissimo, ma discretamente bene e mi sembrano una coppia felicissima, salda, che si ama” ha detto il giornalista svelando come ogni Natale riceva un messaggio di famiglia dalla coppia e dalla loro figlia Maria.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo si sono resi protagonisti in passato di scene simili, quando lui voleva lasciare L’Isola dei famosi e la moglie tentò in tutti i modi di farlo cambiare idea, come ricordato da Anna Pettinelli nel programma di Myrta Merlino

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo e il retroscena sulla penale

Già in passato a L’Isola dei famosi Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo avevano catturato l’attenzione del pubblico con un copione simile a quello presentato negli ultimi giorni al Grande Fratello 2024. Lui vuole lasciare, lei lo sprona a restare e i motivi sono prettamente economici, visto che oltre al cachet, Enzo Paolo Turchi in caso di abbandono andrebbe a sbattere su una dolorosa pensale che i due vorrebbero certamente evitare.

“Mentre lui è lì contrito e abbattuto, lei fa l’arcata sopraccigliare ad ali di gabbiano e dice ‘sì vai avanti Enzo Paolo’, lei fa questi discorsi mentre lui non ne può più” ha commentato Anna Pettinelli a Pomeriggio Cinque. Vedremo se ci saranno degli ulteriori cambiamenti dopo la crisi del ballerino al Grande Fratello 2024 o se il tutto sarà sufficiente per convincere Enzo Paolo Turchi a non mollare il reality.