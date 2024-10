Enzo Paolo Turchi sempre più in crisi al Grande Fratello 2024

Enzo Paolo Turchi, nonostante la presenza di Carmen Russo nella casa del Grande Fratello 2024, è sempre più in crisi. Il coreografo sente di essere arrivato e di non riuscire ad affrontare la permanenza nella casa al punto da essere andato nuovamente in crisi. Enzo Paolo, in particolare, è in crisi anche con Carmen Russo a cui ha confessato le proprie paure, espresse anche durante l’ultima puntata del Grande Fratello in confessionale con Alfonso Signorini. Ritrovandosi con Carmen Russo in casa, Enzo Paolo ha deciso di confessare le proprie paure alla stessa Carmen.

Carmen Russo si è rifatta le labbra?/ Enzo Paolo Turchi nota il cambiamento, lei replica al Grande Fratello

“La mia paura è di non starti più bene”, ha confessato il coreografo che ha ammesso di essere turbato dalla preoccupazione legata al suo matrimonio. Carmen Russo, visibilmente commossa, ha cercato di tranquillizzarlo dichiarandogli tutto il suo amore “L’hai sempre detto, dal primo giorno, che non eri l’uomo giusto. Ma eri tu a dirlo quando avrei dovuto dirlo io”.

Enzo Paolo Turchi 'costretto' a restare al GF da Carmen Russo/ Gelo in diretta: "Lei entra e io esco", ma…

Enzo Paolo Turchi verso l’addio al Grande Fratello 2024

Enzo Paolo Turchi era pronto a lasciare il Grande Fratello 2024 per poi accettare di restare in casa insieme a Carmen Russo. Alfonso Signorini gli ha così dato la possibilità di restare nella casa o di lasciare il reality insieme a Carmen Russo. “Per gli altri sono quello che non ha mai fatto nulla di buono”, ha detto in lacrime il coreografo. Carmen Russo ha provato a rassicurarlo. “Sei un grande coreografo, un maestro, chi parla di te lo fa sempre bene”, ha detto Carmen.

Carmen che ha capito subito il momento difficile di Enzo Paolo, ha provato a rincuorarlo stando accanto a lui, provando a spronarlo e fargli cogliere il divertimento dell’esperienza nella casa. “Sono io la prova. Ho chiesto al GF di incontrarti perché avevi bisogno di sentirti dire la verità”.

Enzo Paolo Turchi e la brutta strada rifiutata da giovane/ "C'era il contrabbando di sigarette, mi dicevano…"