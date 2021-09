Enzo Paolo Turchi e Maria, marito e figlia Carmen Russo/ Riuscirà resistere alla lontananza dai suoi amori?

Enzo Paolo Turchi non ha certo bisogno di presentazioni. Lui non è solo il marito di Carmen Russo, che questa sera entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 come concorrente (e ha già rivelato che spera di non incontrare il marito dentro) ma è anche uno degli artisti più noti della televisione. La sua vita non è stata di certo facile ma tutto è cambiato con la danza quando la mamma, a soli sei anni, ha deciso di iscriverlo al San Carlo di Napoli. In quel momento nella vita di Enzo Paolo è arrivata la speranza, quella di riuscire a scrollarsi di dosso la povertà che ogni giorno cercava di combattere andando avanti nonostante i problemi del padre, impazzito dal dolore dopo la perdita di due bambine ancora prima che lui venisse al mondo.

Enzo Paolo Turchi "Soffro ancora per Raffaella Carrà"/ "Fece un dono a mia figlia"

Enzo Paolo Turchi, dalla morte della Carrà alla separazione dalla moglie Carmen Russo

Fu lui il promotore della danza moderna sin dagli anni ’70 e proprio in queste settimane lo abbiamo rivisto spesso in alcuni programmi cult e poi agli albori della sua carriera televisiva proprio perché tutto legato all’amata Raffaella Carrà, morta quest’estate lasciando Enzo Paolo nella disperazione più profonda. Al suo fianco, almeno fino ad oggi, c’è stata Carmen Russo, la sua amata compagna di vita e di lavoro. I due si sono conosciuti a teatro. Lei all’epoca stava iniziando la sua carriera al fianco di Walter Chiari mentre lui era già un ballerino affermato. I due si sono sposati nel 1987 e ben trent’anni dopo o poco più, nel 2013, hanno accolto la loro figlia Maria. La bambina è nata quando la Russo aveva già compiuto 53 anni e il padre 63.

Enzo Paolo Turchi "Raffaella Carrà è stata un'allieva modello"/ "Il palco? Casa sua"

Non c’è bisogno di dire quante siano state le polemiche per via della decisione della coppia di avere una bambina così in tarda età ma lo stesso Enzo Paolo Turchi, spesso ospite in tv, ha portato avanti la sua battaglia sempre a testa alta e adesso Maria ha già otto anni ed è il fulcro della vita della coppia. Riuscirà Carmen Russo a fare a meno di lei e di loro nella casa del Grande Fratello Vip 2021?

LEGGI ANCHE:

Enzo Paolo Turchi, Tuca Tuca e la polemica del Vaticano/ "Gloria? Tutta di Raffaella Carrà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA