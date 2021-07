Enzo Paolo Turchi, toccante ricordo di Raffaella Carrà/ “Quando nacque mia figlia..”

Enzo Paolo Turchi è stato un grande amico di Raffaella Carrà. Oltre ad aver raggiunto insieme grandissimi successi, erano molto legati anche nella vita privata. Raffaella aveva uno splendido rapporto sia con Ezno Paolo che con Carmen Russo. Ospite di “Dedicato”, il programma di Raiuno condotto tutte le mattine da Serena Autieri, Enzo Paolo Turchi si lascia così andare ad un toccante e personale ricordo della Carrà risalente al periodo della nascita della figlia Maria. “Non è facile pparlarne perchè uno ricorda i momenti belli e veri, ma non quelli sul palco, ma quelli fuori dal palco quando partivamo e stavamo fuori anche per quattro o cinque mesi“, raccona Turchi a Serena Autieri. Dopo aver ricordato tutto il successo ottenuto da Raffaella Carrà sia in Italia che in altri Paesi del mondo, aggiunge: “Non ci saranno più star come lei. Ci saranno altre star, ma diverse. Lei era unica”.

Sandra Milo piange per Raffaella Carrà/ "Con lei va via un'epoca che non tornerà"

Enzo Paolo Turchi: il rimpianto di Raffaella Carrà

Quello tra Enzo Paolo Turchi e Raffaella Carrà è stato un rapporto di amicizia vera e profonda come racconta il coreografo che, ai microfoni di Serena Autieri, si lascia andare ai ricordi. “Quando Carmen (Russo ndr) parteripò a Tale e Quale Show imitando Raffaella, io andai come ospite per fare il tuca tuca. Raffaella telefonò in diretta e voleva parlare. Aveva voglia di raccontare e, forse, già stava male e voleva parlare ricordando le cose belle“, racconta. Poi il ricordo sulla nascita della figlia Maria. “Quando è nata Maria lei mi ha chiamato. Maria è arrivata in età avanzata e qualcuno ci ha criticato, qualcuno ci ha aprpezzato. Lei mi disse una cosa: ‘Tu hai fatto in tempo, bravo’. A lei, forse, è mancato avere un figlio. Ha poi mandato un angioletto benedetto a Maria chiedendomi di metterlo nella culla e questa cosa mi ha commosso tanto”, aggiunge Enzo Paolo Turchi non trattenendo la commozione.

LEGGI ANCHE:

Barbara Boncompagni/ "Raffaella Carrà? Come Mary Poppins, mi capiva"Sergio Japino, ex compagno Raffaella Carrà/ L'ultimo appello per l'ultimo viaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA