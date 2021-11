Enzo Paolo Turchi e Maria, marito e figlia Carmen Russo/ L’appello per salvarla

Enzo Paolo Turchi e Maria entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per una sorpresa a Carmen Russo? Dopo aver superato diverse nomination, Carmen Russo è nuovamente al televoto insieme a Lulù, Clarissa, Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Durante la puntata in cui è prevista l’eliminazione, tutti i candidati al televoto ricevono bellissime sorprese. Accadrà anche a Carmen? Insieme a Lulù e Clarissa che, finora, hanno ricevuto solo una lettera della mamma, Carmen Russo è quella che ha ricevuto meno sorprese. Innamorata del suo Enzo Paolo e della loro bambina, Carmen non ha trattenuto le lacrime quando, in occasione del proprio compleanno, ha ricevuto un videomessaggio dalla sua principessa.

Non c’è puntata in cui Carmen non dedichi un pensiero ai suoi, due grandi amori. Durante il momento delle nomination, infatti, saluta sempre entrambi sperando di poter ricevere una nuova sorpresa. Quel momento arriverà oggi?

L’appello di Enzo Paolo Turchi per Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi rivolge un appello ai propri followers per salvare Carmen Russo dall’eliminazione e permetterle di continuare l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021. “Salviamo Carmen”, si legge sul suo profilo Instagram dove è stato pubblicato un video con tutte le modalità di voto. Enzo Paolo, dunque, è il primo fan di Carmen e spera che, questa sera, non lasci definitivamente la casa più famosa d’Italia.

Carmen, del resto, pur sentendo molto la mancanza del marito e della figlia Maria temendo addirittura che lei possa dimenticarsi della mamma, non nega che vorrebbe continuare l’avventura al Gf Vip. Enzo Paolo e Maria sono pronti ad appoggiarla anche di fronte al prolungamento del reality fino a marzo. Qualora, dunque, dovesse superare il televoto di questa sera, Carmen Russo accetterà il prolungamento? Fondamentale potrebbe essere il parere di Enzo Paolo.

