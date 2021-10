Enzo Paolo Turchi e Maria, marito e figlia Carmen Russo/ Incontro al GF Vip?

Carmen Russo, al televoto con Ainette Stephens e Francesca Cipriani, potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021 questa sera. Per lei, dunque, arriverà una fantastica sorpresa? In occasione del proprio compleanno, Carmen ha ricevuto un bellissimo videomessaggio dal marito Enzo Paolo Turchi e dalla figlia Maria di cui sente profondamente la mancanza. Carmen, però, non ha nascosto il desiderio di poterli vedere dal vivo come è accaduto agli altri concorrenti con i vari parenti che sono entrati in casa per una sorpresa.

Enzo Paolo Turchi che si sta occupando della piccola Maria mentre la moglie si gode l’avventura nella casa di Cinecittà, entrerà nella casa più famosa d’Itaslia per regalare un momento speciale alla moglie in vista del risultato del televoto?

Enzo Paolo Turchi e Maria nella casa del Grande Fratello Vip 2021?

Rivedere la figlia Maria e il marito Enzo Paolo Turchi sarebbe un bel regalo per Carmen Russo. L’ingresso nella casa di una bambina non sarebbe una novità per il reality show. Già in altre due edizioni, infatti, una bambina è stata la protagonista di bellissime sorprese. Stiamo parlando di Sofia Sala che è entrata nella casa sia per fare una sorpresa a papà Stefano nella sua edizione che a mamma Dayane Mello nell’edizione vinta da Tommaso Zorzi.

Maria Turchi, dunque, accompagnata da papà Enzo Paolo, entrerà nella casa più spiata d’Italia per rivedere mamma Carmen? Nel frattempo, la piccola continua a seguire le avventure della mamma attraverso una tv insieme a papà Enzo Paolo.

