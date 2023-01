Enzo Paolo Turchi, figlia Maria “concepita dopo viaggio a Medjugorje”/ “Lei è tutto”

Enzo Paolo Turchi parla del miracolo della nascita della figlia Maria, che ora ha 10 anni e che è nata dopo anni di tentativi falliti con la fecondazione assistita e dopo un pellegrinaggio a Medjugorje. È il 2013 quando nasce la piccola Maria e il papà Enzo Paolo Turchi ricorda, ospite di Mia Ceran a Nei Tuoi Panni su Rai2, che “era Natale e il 26 non sapevamo cosa fare, così ho detto: ‘ce ne andiamo a Medjugorje’. Noi siamo molto credenti, siamo stati in casa famiglia, abbiamo scalato la montagna a piedi nudi, in un’esperienza davvero bella. Siamo tornati e dopo due mesi Carmen era incinta”.

Un vero e proprio miracolo dopo lunghi tentativi andati a vuoto, la delusione e il dolore di una figlia che la coppia non riusciva ad avere in modo naturale, come aveva confessato Carmen Russo al settimanale ‘Chi’. Enzo Paolo Turchi ha ammesso a Mia Ceran che “mi inchino davanti alla scienza, ma a volte forse è guidata anche da qualcun altro”.

La piccola Maria è nata quando Carmen Russo aveva 53 anni, grazie alla fecondazione assistita. Non sono mancate le critiche alla coppia, a causa dell’età “avanzata” in cui Carmen Russo è rimasta incinta della figlia, ma Enzo Paolo Turchi ricorda con pacatezza le feroci critiche e spiega serenamente che “tutte le persone che ci hanno criticato ora si sono ricredute”. Ma non solo, perché nell’intervista in diretta a Nei Tuoi Panni ha svelato che il loro gesto ha permesso loro di dare “la forza ad altre persone, che oggi ci ringraziano e ci mandano le foto dei loro bambini”.

“Maria oggi ha quasi 10 anni” racconta Enzo Paolo Turchi, e scherzando ammette di essere “padre e schiavo, perché per me lei è tutto”. E vuole anche ricordare del periodo in cui “Carmen per un programma televisivo è stata fuori 4 mesi e mezzo e ho pensato a tutto io, è stato bellissimo”. Oggi la figlia Maria sembra avere una spiccata passione per suonare la batteria, nella quale è supportata dai genitori. Nel mese di maggio scorso, Maria Turchi ha celebrato la sua prima comunione e, come le aveva augurato la mamma Carmen Russo con un dolce post su Instagram, “Maria, amore, un giorno speciale per te… che tu sia sempre nella grazia del Signore. Maria sei mia”.











