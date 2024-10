Enzo Paolo Turchi in crisi al Grande Fratello 2024: la scelta di Signorini

Enzo Paolo Turchi non ha fatto mistero del fatto di aver accettato di partecipare al Grande Fratello 2024 per risolvere dei problemi con se stesso. Proprio durante una delle prime puntate del reality, il celebre coreografo ed ex ballerino ha ammesso di avere dei turbamenti intimi, tra i quali quello di essere un ‘papà anziano’, e di sperare che la reclusione forzata nella Casa di Canale 5 possa essere per lui un aiuto a superare questi dolori che si porta dentro.

Carmen Russo è una nuova concorrente del Grande Fratello 2024?/ Cosa farà e per quanto tempo rimane

“Sono venuto al Grande Fratello perché sapevo che qui avrei potuto liberarmi di alcuni problemi. E devo dire che in buona parte li sto già risolvendo”, sono state le sue parole in diretta. Va poi aggiunto a questo malessere la forte mancanza che Enzo Paolo Turchi sente di sua moglie Carmen Russo e di sua figlia Maria, che ha 10 anni.

Carmen Russo e la gravidanza a 54 anni: com'è nata la figlia Maria/ Percorso difficile: "Cure e interventi"

Carmen Russo è la ‘cura’ per il marito al GF? L’ipotesi concorrente

È per questo motivo che qualcuno ha iniziato a ipotizzare un possibile abbandono di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024. D’altronde, il fatto che il coreografo stia già vivendo momenti di crisi così intesi dopo solo pochi giorni fa pensare che non possa andare avanti a lungo la sua permanenza nella Casa di Canale 5. Ed è forse proprio per questo che Alfonso Signorini e i suoi autori hanno pensato ad un escamotage: far entrare al GF Carmen Russo, ma non solo per una sorpresa di pochi minuti, ma per alcuni giorni. Questo potrebbe bastare per dare a Enzo Paolo Turchi il giusto incoraggiamento per proseguire al meglio questo percorso. Qualora, però, non bastasse, la ‘cura’ definitiva potrebbe essere la permanenza di Carmen come concorrente al Grande Fratello 2024, cosa al momento poco probabile proprio per il fatto che Maria resterebbe per un tempo indeterminato senza entrambi i suoi genitori.