Carmen Russo entra al Grande Fratello 2024: ecco per quanto tempo rimarrà

Tenere lontani per troppo tempo Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è impossibile, e lo sa bene anche il Grande Fratello 2024, che infatti è pronto a riunirli sotto lo stesso tetto. Dopo l’incontro nella Casa, ma a distanza, della scorsa settimana, i due amatissimi coniugi si ritroveranno finalmente faccia a faccia e potranno riabbracciarsi, perché Carmen farà il suo ufficiale ingresso. Ebbene sì: le anticipazioni della puntata del 7 ottobre ci svelano che Carmen Russo e suo marito saranno di nuovo insieme ma non per pochi minuti, né per qualche ora, perché la ballerina è pronta a stabilirsi nella Casa.

A chi però si chiede se Carmen Russo sia una nuova concorrente del Grande Fratello 2024, la risposta è no! La moglie di Enzo Paolo Turchi entrerà come ospite per tre giorni, durante i quali vivrà con tutti gli inquilini della Casa.

Carmen Russo potrebbe diventare una nuova concorrente del Grande Fratello 2024?

Carmen Russo sarà dunque ospite speciale del Grande Fratello 2024 per alcuni giorni, una bella sorpresa per suo marito che in queste settimane ha manifestato più volte di sentire la sua mancanza e quella della figlia. Non è da escludere che Alfonso Signorini, conclusi i tre giorni di permanenza di Carmen come ospite, le possa proporre di rimanere oltre e, magari, di tornare ad essere concorrente. Ricordiamo, infatti, che Carmen ha già affrontato questa avventura televisiva, ottenendo anche molto successo. È tuttavia difficile che la ballerina accetti di rimanere oltre i tre giorni e il motivo ha un nome: Maria. La figlia della coppia rimarrebbe infatti lontana da entrambi i genitori per troppo tempo, cosa che nessuno dei due sarebbe disposto ad accettare.

