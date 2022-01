Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo/ Futuro al Gf VIP per lui?

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono la dimostrazione di come sia possibile restare uniti e guardarsi con uno sguardo innamorato anche quando si sta insieme da più di un quarto di secolo. E l’arrivo della loro piccola Maria, che tra poco compirà 8 anni, ha solo rappresentato il coronamento di un rapporto già di per sè fortissimo. In molti si sono quindi commossi per le sorprese che il ballerino ha fatto alla moglie quando lei era nella casa del “Grande Fratello Vip“, in cui non ha mancato di raassicurarla sulle condizioni della loro bimba.

Essere stata eliminata non ha quindi rappresentato un grande problema per la showgirl. che ha infatti potuto ricongiungersi ai due amori della sua vita dopo più di quattro mesi. I due potrebbero però riunirsi per una nuova avventura in Tv, questa volta in Spagna, quella che i due considerano la loro seconda patria.

Enzo Paolo Turchi prossimo concorrente al “Grande Hermano”? L’opinione di Carmen Russo

Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv, gli autori del “Grande Hermano“, la versione spagnola del “Grande Fratello” avrebbero iniziato a corteggiare Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi per poterli arruolare come concorrenti nella nuova edizione del reality. La produzione si era interessata a loro in realtà, già un anno fa, ma lei non era intenzionata a lasciare da sola la loro bambina per un periodo così lungo. Ora che lei era lontana da casa, infatti, è stato l’ex “allievo” di Raffaella Carrà a sostituirla e a fare da “mammo“.

Non è eslcuso che questa esperienza possa interessare l’artista campano, che ha già partecipato in passato a “L’Isola dei Famosi”. E chissà che questo non possa avvenire anche in Italia. specialmente se Alfonso Signorini dovesse essere confermato alla conduzuone. La sua Carmen sarebbe più che favorevole: “Ce lo vedrei molto bene. Cucinerebbe molto meglio di me. Farebbe coreografie pazzesche. La sua ironia napoletana farebbe la sua parte”.

