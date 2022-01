Enzo Paolo Turchi e Maria, marito e figlia Carmen Russo/ “Ti amo sempre di più”

Enzo Paolo Turchi e Maria sono il marito e la figlia di Carmen Russo. Un grande amore quello nato tra i due ballerini che sono legati da più di 30 anni. Tutto è iniziato nel 1982 quando entrambi lavoravano a teatro. Tra i due non è scattata subito la scintilla, ma qualche anno dopo hanno cominciato a frequentarsi assiduamente fino a quando è scattato l’amore. A raccontarlo è stata proprio la Russo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021: “ci siamo conosciuti nel 1982 a teatro, eravamo nello stesso corpo di ballo. Non ci siamo fidanzati subito, ma abbiamo iniziato a frequentarci allora. Poi ci siamo fidanzati e sposati anni dopo”.

Nonostante siano passati più di 30 anni, l’amore tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi non ha mai incontrato difficoltà. Tra i due, infatti, c’è un sentimento bellissimo come ha confessato la showgirl: “lui mi conquista ogni giorno con tante cose”.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: amore senza fine

L’amore tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è diventato ancora più forte quando nel 2013 hanno realizzato il grande sogno di allargare la famiglia. Nel 2013, infatti, la ballerina e showgirl è diventata mamma della piccola Maria grazie alla fecondazione assistita. “Maria è come se nella sua testa sapesse tutto, come se sapesse la sofferenze che abbiamo avuto quando non arrivava” – ha raccontato la Russo nel programma “Oggi è un altro giorno”. Non solo, la showgirl ha aggiunto come Maria abbia cambiato in meglio la su vita: “lei ti riempie di gioia, è solare, è divertente, è grande: spero di trasmetterle tutti i valori e tutte le armi per affrontare il mondo”.

Una gravidanza arriva all’età di 53 anni, ma che la Russo ha saputo portare avanti con grande amore. Oggi sono una bellissima famiglia, anche se la showgirl ha dovuto lasciare il suo amato Enzo Paolo e la piccola Maria per entrare nella casa del GF VIP. Per l’ex ballerino di Raffaella Carrà non è stato facile, visto che proprio in occasione di una sorpresa fatta alla moglie nella casa di Cinecittà ha rivelato: “ti amo sempre di più, mi manchi tanto”.

