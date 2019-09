Enzo Paolo Turchi: “pensione di 720 euro è un’offesa”/ “Voglio dare voce a chi…”

Enzo Paolo Turchi conduce una vita serena avendo alle spalle 50 anni di carriera e potendo lavorare ancora, ma nonostante tutto, ha deciso di dare voce a quei lavoratori che fanno parte della sua categoria, ma che non sono stati fortunati come lui. Enzo Paolo Turchi, infatti, ha raccontato di percepire 720 euro mensili di pensione: una cifra troppo bassa, a detta del marito di Carmen Russo per un lavoratore che, per anni, ha lavorato e pagato tutte le tasse che doveva. “Se hai un ginocchio che non funziona più non lavori più e non mangi più, è un lavoro un po’ particolare, chi ti chiama come ballerino se c’hai il bastone?”, ha recentemente dichiarato Enzo Paolo Turchi a Storie Italiane specificando di voler dare voce ad una categoria di persone ovvero quelle dei ballerini che non hanno la tutela a cui avrebbero diritto – “Io che posso dare voce a questa situazione lo faccio, lascio la mia testimonianza. Noi non abbiamo dei disagi, noi viviamo bene perché lavoriamo e siamo ancora richiesti”.

ENZO PAOLO TURCHI E LA BATTAGLIA PER LA PENSIONE

La pensione dei vip e le difficoltà economiche di alcuni personaggi famosi sono al centro del dibattito della puntata del 26 settembre di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso, infatti, ha deciso di dare voce a tanti suoi colleghi che, purtroppo, non hanno le disponibilità economiche per andare avanti. Enzo Paolo Turchi, pur non avendo difficoltà economiche, a Storie Italiane, ha deciso di voler dare voce ai colleghi che non hanno le risorse per poter andare avanti. “Tanti ballerini, anche quelli che non conoscevo, mi hanno chiamato ringraziandomi perché finalmente qualcuno parla della categoria” ha spiegato a Storie Italiane – “Questo è il mio obiettivo anche per i giovani perché un ballerino giovane adesso tra 20-30 anni cosa si trova? Una nostra amica, che conoscete tutti, una cantante che ha condotto anche programmi tv, lei prende 280 euro di pensione e si trova davvero in difficoltà. È una offesa ad una persona che ha lavorato 45-50 anni, qualunque lavoro abbia fatto, prendere 500 euro al mese“.

