Carmen Russo piange in diretta/ “Mia figlia Maria è parte di me. La amo alla follia”

Carmen Russo piange nello studio di “Io e te”. Ospite della puntata del 4 luglio della trasmissione di Raiuno condotta da Pierluigi Diaco, la showgirl non trattiene le acrime dopo aver ripercorso tutta la sua vita, privata e professionale, attraverso un filmato. Sempre bella, schietta e sincera, Carmen Russo, dopo aver ricordato papà Giovanni e mamma Giuseppina, scomparsa poco tempo fa e che per Carmen Russo è stata una figura fondamentale in tutta la sua vita, parla del dono più grande ricevuto dalla vita: sua figlia Maria. Per diventare mamma, Carmen Russo ha combattuto con tutte le sue forze e quando ha potuto finalmente stringere tra le braccia la sua bambina, la sua vita ha avuto un senso. “Maria è parte di me. E’ una bambina dolcissima e la amo alla follia” – ammette Carmen che, dopo aver condiviso con il pubblico un filmato in cui Maria parla in napoletano, aggiunge – “faccio questi video per Enzo Paolo perchè lui non vive la quotidianità stando tutta la settimana a Palermo dove ha una scuola di danza e quindi lo rendo partecipe inviandogli questi filmati”.

CARMEN RUSSO: “QUANDO ENZO PAOLO TURCHI MI RIFIUTO’…”

Quella tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è una grande storia d’amore iniziata tanti anni fa. Ai microfoni di Io e te, però, la showgir racconta di aver ricevuto, iniziamente, un due di picche da Enzo Paoo e di essere stata lei a prendere l’iniziativa. “Eravamo in un albergo e io ho preso l’iniziativa” – comincia così il racconto di Carmen Russo – “Eravamo in provincia di Mantova. Facevamo le serate, io avevo una festa. Siamo rientrati in albergo ma il pomeriggio c’era stato un incontro ravvicinato con Enzo. Eravamo in stanza e parlavamo dello spettacolo. Io ero sdraiata, tranquilla e ho pensato che fosse fatta perchè mi piaceva mentre lui mi disse: ‘è meglio che vada’. Ok, gli ho detto, ci vediamo stasera. Ho fatto lo spettacolo e subito dopo siamo rientrati in albergo, ognuno nella propria camera. Mi sedetti sul davanzale e vidi che nelòa sua stanza c’era la luce accesa. Cominciai a lanciare i sassolini, lui venne da me, si avvicinò e il resto è storia”, ha raccontato la Russo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA