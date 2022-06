Enzo Paolo Turchi, retroscena su Raffaella Carrà/ “Tuca Tuca? Diede scandalo perché sembrava toccasse altro”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: le rivelazioni a Estate in Diretta

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più innamorate e affiatate del mondo dello spettacolo, oltre che più longeve. Lo confermano anche nel corso dell’intervista rilasciata a Roberta Capua nella nuova puntata di Estate in Diretta, su Rai 1. Carmen ed Enzo Paolo condividono tutto, dall’amore alla grande passione per la danza che li ha fatti incontrare e, giorno dopo giorno, continua a legarli.

Sergio Japino, ex compagno Raffaella Carrà/ "Siamo legati nell’anima"

Carmen, d’altronde, non nega di essere ancora molto gelosa di suo marito: “Io sono gelosa di lui, mi fa piacere che abbia fatto tutto nel passato. Almeno l’ha fatto così non può rifarlo, adesso non lo fa più.” Il riferimento è a tutte le ballerine e bellissime donne dello spettacolo con le quali Turchi ha lavorato nel corso della sua carriera.

Laura Freddi e la gaffe con Raffaella Carrà/ "La vidi e dimenticai tutti i passi"

Enzo Paolo Turchi ricorda Raffaella Carrà e il retroscena del Tuca tuca

Proprio parlando di donne dello spettacolo, la conduttrice di Estate in Diretta ripropone le immagini del celeberrimo Tuca Tuca che Raffaella Carrà ballo per la prima volta proprio con Enzo Paolo Turchi. Immagini che diedero scandalo e il motivo lo ha rivelato in studio il coreografo: “Cosa accadde dopo che lo ballammo? Arrivò il direttore di Rai 1, i dirigenti, dicendo ‘Cosa fate?’, fu uno scandalo! Il tutto accadde perché di profilo, quando lei mi toccava i fianchi, sembrava invece toccasse altro. Poi grazie ad Alberto Sordi, che disse di voler fare il tuca-tuca con Raffaella, scattò la molla che cambiò tutto.” ha ricordato.

CARMEN RUSSO E ENZO PAOLO TURCHI/ Lei in lacrime: "Raffaella Carrà ci manca"

L’intervista della coppia si è poi conclusa con le passioni della loro bambina Maria, che oggi ha 9 anni: “Lei suona la batteria. Se le chiedi di ballare le viene molto naturale, le piace molto la musica, canta, suona il pianoforte e la batteria.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA