Epstein, video di minorenni con Trump, Clinton e il principe Andrea/ “Le usava per ricattarli”

Nuovi scabrosi dettagli emergono dagli ‘Epstein files’. Dei nomi che compaiono tra i soggetti ripresi in video a luci rosse in possesso di Jeffrey Epstein c’è anche quello di Donald Trump. La vicenda arriva a pochi giorni dalle presidenziali Usa 2024 con le primarie repubblicane in Iowa che Trump vuole chiudere per agevolare la scalata verso la nomination. Epstein sarebbe in possesso di registrazioni video di rapporti sessuali tra una donna e alcuni profili di alto rango, tra cui Trump ma anche Bill Clinton, il principe Andrea e il magnate britannico Richard Branson, spiega La Stampa.

La rivelazione arriva dopo la pubblicazione dell’ultima tranche di documenti legati all’inchiesta sul finanziare 66enne travolto dallo scandalo sessuale che lo ha visto al centro di un caso legale, con le accuse di abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori. Epstein è morto il 10 agosto 2019, probabilmente per essersi impiccato nella cella del carcere dove era recluso. Le ultime carte rilasciate svelano le dichiarazioni di una delle sue accusatrici, Sarah Sansone, che parla proprio di video di sesso tra politici, imprenditori e addirittura reali con minorenni.

Le rivelazioni: “Il principe Andrea fece un’orgia con minorenni ai Caraibi”

In una serie di e-mail del 2016, l’accusatrice di Epstein affermava di avere copie delle registrazioni a luci rosse fatte da Epstein all’insaputa dei vip che frequentava. Tra questi c’è Trump, l’ex presidente Clinton e Andrea, fratello di Re Carlo. In uno dei messaggi la donna scrisse che Epstein le confidò la sua amicizia con Trump: l’ex presidente Usa non ha voluto commentare le indiscrezioni, rimanendo concentrato sulle primarie in Iowa. La vicenda potrebbe però avere importanti ripercussioni: se il racconto fosse fondato, troverebbe riscontro quanto rivelato anche da un altro faldone di documenti sugli obiettivi reali del traffico di adolescenti, che sarebbe stato orchestrato dal finanziare insieme alla compagna.

A “numerosi eminenti politici americani, manager, capitani d’industria, presidenti stranieri, un noto primo ministro e altri leader mondiali” sarebbero state offerte minorenni allo scopo di “ingraziarseli” per la sua attività finanziaria ma anche per “ottenere potenti informazioni ricattatorie”. Epstein, secondo l’accusa, era solito farsi raccontare dalle adolescenti i dettagli degli incontri sessuali oppure li faceva filmare, spiega La Stampa. Nei documenti si legge ad esempio che il principe Andrea “trascorse settimane” nella sua villa a Palm Beach, in Florida, dove avrebbe ricevuto massaggi quotidiani. Su un’isola privata dei Caraibi, invece, avrebbe partecipato a un’orgia con ragazze minorenni, spiega La Stampa.











