Er Faina contro Barbara d’Urso: video choc/ “Ammazzati!”, e su Denis Dosio “deviato”

Damiano Coccia, meglio noto come Er Faina, torna a gamba tesa sul caso Denis Dosio e questa volta attacca duramente anche la conduttrice Barbara d’Urso. E’ successo in un suo nuovo video Instagram choc in cui si prende gioco del ragazzino diventato idolo del web da parte delle teenager ma anche di Vincenzo Dennis Della Rocca, in arte TheRealVinci_, la versione mora e calabrese del 17enne di Forlì. In comune, i due, hanno il “dono” di essere riusciti a far innamorare tramite video, foto e storie Instagram migliaia di ragazzine grazie ai loro addominali e agli sguardi languidi. A differenza del secondo, però, Denis Dosio ha dalla sua il pregio di essere riuscito ad inserire nella lista delle sue “viziatine” (come ama chiamare le sue fan più accanite) anche Barbara d’Urso, che lo ha fortemente voluto in trasmissione, a Pomeriggio 5, per ben due volte prima della fine della fortunata stagione tv. Oggi però, ecco in scena una sorta di dissing messo in atto proprio dal celebre “odiatore del web” che è riuscito a mettere insieme la conduttrice con gli altri due fenomeni di Instagram, tirando fuori un video choc destinato a far discutere.

ER FAINA CONTRO BARBARA D’URSO ED I DUE IDOLI DI INSTAGRAM

“Sto arrivando baby”, esordisce Denis Dosio nel video postato da Er Faina, in cui il giovane di Forlì sale in motorino. Ma colpo di scena, Er Faina da vero intenditore cambia il finale mostrando il video di un ragazzo che, in moto, si schianta rovinosamente. Una scena in seguito alla quale Damiano se la ride di gusto, soddisfatto e commenta: “Magari!”. E’ poi il turno di TheRealVinci_, mentre si cimenta in un ballo sexy. “Eccone un altro… c’è un altro imbecille!”, commenta, sempre in romanaccio, Er Faina. “Ma che c’hai in testa? Un nido di rondini?!”, per poi aggiungere “Quanto me fai schifo, ah deviato!”. L’attenzione torna su Denis Dosio e su una delle sue tante pose sexy con le quali fa letteralmente perdere la testa alle sue viziatine. Ovviamente ce n’è anche per lui: “Ah deviato!”. La parte più forte, però, riguarda Barbara d’Urso. Nel video si vede la conduttrice Mediaset mentre improvvisa davanti allo specchio uno dei suoi balletti, spesso usati nelle sue storie Instagram per far vedere ai numerosi follower il look del giorno o per ringraziare dopo il successo in termini di ascolti avuto dalle sue trasmissioni. Er Faina prima imita il balletto di Carmelita, poi si lascia andare ad un commento choc contro di lei: “Ammazzati!” (anche questa volta nel suo consueto romanaccio), “Problematica!”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA