Ercole, Sansone, Maciste e Ursus Gli invincibili/ Su Rete 4 il film con Sergio Ciani

Ercole, Sansone, Maciste e Ursus Gli invincibili sarà trasmesso da Rete 4 per il pomeriggio di oggi, venerdì 5 agosto, dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola del 1964 frutto di una co-produzione tra Italia Francia e Spagna alla quale hanno partecipato diverse case cinematografiche tra cui Senior Cinematografica, Les Films Regent e Productores Exhibidores mentre la distribuzione in sale è stata curata dalla M.G.M. La regia della pellicola è di Giorgio Capitani con una soggetto e della sceneggiatura scritti da Roberto Gianviti, Sandro Continenza e Giorgio cristallini. Le musiche sono state scritte da Piero umiliani con il montaggio di Roberto Cinquini, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Carlo Bellero.

QUASI NEMICI/ Film Rai 3: Camélia Jordana miglior attrice esordiente

Nel cast di Ercole, Sansone, Maciste e Ursus Gli invincibili figurano tra gli altri Alan Steel, Red Ross, Yann Larvor, Conrado San Martin, Lia Zoppelli, Elisa Montes e Nino Dal Fabbro. Tra i principali protagonisti c’è dunque anche l’attore italiano Sergio Ciani il cui nome artistico è Alan Steel. Nato a Roma nel luglio del 1931 scomparso nel 2015 è stato oltre che un attore che ha lavorato tantissimo nel cinema negli anni ‘60 e ‘70 anche un apprezzato culturista. La sua prima pellicola è stata prodotta nel 1959 con la regia di Pietro Francisci e titolo Ercole e la regina di Lidia. Negli anni seguenti ha lavorato in tantissime parti per il mondo del cinema di genere storico tra pellicole di grande successo per l’epoca come Sansone, La battaglia di Maratona, La furia di Ercole, Il vecchio testamento, Ercole contro Roma, Un colpo da re, Dagli archivi alla polizia criminale e tanti altri ancora.

Tutto quello che vuoi/ Su Rai 1 il film con Giuliano Montaldo

Ercole, Sansone, Maciste e Ursus Gli invincibili, la trama del film

In Ercole, Sansone, Maciste e Ursus Gli invincibili ci troviamo in un’epoca in cui il mondo era assoggettato al volere degli Dei con il popolo che poteva contare sulle gesta eroiche di straordinari guerrieri. In particolare Ercole che a sua volta era per metà un Dio in quanto nato da una relazione tra suo padre Zeus e una donna mortale, si ritrova a dover scegliere tra la strada del piacere e quella della virtù. Non sapendo ancora quale fosse il proprio destino, Ercole porta avanti un viaggio che lo condurrà nella regione della Libia per godere di tutti i piaceri di una città che da sempre era vista come il centro del mondo in quell’epoca. Durante questo viaggio si innamora della figlia della regina, ma c’è un problema perché lei è innamorata del figlio del re dell’esercito nemico.

Il principe e la ballerina/ Su Rete 4 il film con Marilyn Monroe e Laurence Olivier

La regina non sapendo come gestire questa situazione e non volendo perdere il prezioso supporto di Ercole, decide di inventarsi una piccola storia secondo la quale per poter avere in moglie la figlia dovrebbe vedersela con Sansone, l’uomo mortale più forte del mondo. Ercole innamorato come non mai di una donna, decide di lanciarsi in questa missione e si mette in viaggio per trovare Sansone ma lungo il suo tragitto fa prima la conoscenza di Ursus e poi Maciste. In una locanda i tre forzuti danno vita a incredibili battaglie salvo poi trovare una sorta di accordo che induce tutti e tre nel mettersi in viaggio per trovare Sansone visto come il quarto uomo più forzuto del mondo. Troveranno Sansone che purtroppo ha dovuto fare i conti con la gelosia della moglie che gli ha tagliato i capelli che come noto sono la fonte del suo straordinario potere. La vicenda di questa storia sarà che i quattro forzuti si troveranno a combattere in un tempio dedicato a Zeus e tra vari fraintendimenti sarà proprio il Dio a dover mettere fine a tutto facendo in modo che i due innamorati si sposino e che i 4 uomini dal grande valore possono far ritorno alle loro vite.











© RIPRODUZIONE RISERVATA