Erede Porsche lascia la moglie/ Divorzio perché “Soffre di demenza ed è invecchiata”

Il signor Porsche, milionario erede del fondatore del marchio, ha deciso di lasciare la moglie perché lei si è ammalata di demenza senile e ha compiuto settantaquattro anni. Wolfgang Porsche, che invece di anni ne ha settantanove, è dirigente dell’omonima casa automobilistica e ha deciso di lasciare la consorte, Claudia Huebner, di 74 anni, laureata in legge ed ex consigliera del governo tedesco. Al suo posto? Gabriela Prinzessin, 59 anni, ex moglie prima del principe Carlo Emilio di Leiningen, discendente dai Romanov, e poi di Karim Aga Khan IV.

Claudia stava insieme a Wolfgang dal 2007 e sua moglie dal 2019. Con Gabriela, invece, si conoscono da venticinque anni e pare che la storia vada avanti ormai da un po’. Il divorzio è partito però solamente adesso che la (quasi) ex moglie è assistita da quattro badanti che si prendono cura di lei 24 ore su 24: la donna vive dalla figlia, come spiegano fonti vicine alla famiglia. Come spiega inoltre il Daily Mirror, “la malattia di Claudia ha reso impossibile la convivenza per lei e suo marito. Non è in grado di muoversi autonomamente da mesi. E il suo comportamento è molto cambiato”.

Chi è l’erede Porsche

Wolfgang Heinz Porsche, nato a Stoccarda, è il figlio dell’ex designer e amministratore delegato di Porsche AG, Ferdinand-detto-Ferry Porsche e Dorothea Reitz. Il nonno era Ferdinand Porsche, il fondatore di Porsche AG, e suo fratello maggiore Ferdinand-detto-Butzi Porsche, che ha progettato la prima Porsche 911. L’imprenditore vive a Zell am See, in Austria, e ha quattro figli: due sono nati dalla regista e sceneggiatrice Susanne Bresser, con cui è stato sposato tra il 1988 e il 2008.

La famiglia di Claudia Huebner spiega che lei non è stata in grado di muoversi autonomamente per mesi e da lì la sua salute mentale ha subito un rapido declino. Adesso il milionario convive con la nuova fiamma, Gabriela Prinzessin: secondo i media austriaci, la decisione della coppia è arrivata perché entrambi volevano evitare di passare del tempo separati. I due, amici da venticinque anni, avrebbero scoperto di vivere un’incredibile passione e così avrebbero optato per andare a vivere insieme.

