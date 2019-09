Porsche Taycan, la prima 100% elettrica della casa tedesca/ 761 cv e 191mila euro

Si chiama Porsche Taycan ed è la prima auto completamente elettrica costruita dalla nota azienda tedesca. In un panorama, quello attuale, in cui le elettriche stanno prendendo sempre più piede, e con performance degne di un’auto a benzina, anche la multinazionale di Stoccarda presenta il suo modello, che promette di dare del filo da torcere alla Tesla modello S. Due al momento le versioni disponibili, leggasi la Turbo e la più performante Turbo S, vendute al costo rispettivamente di 157mila e 191mila euro. “La Taycan ricollega la nostra tradizione automobilistica con il futuro – le parole di Oliver Blume, presidente del Consiglio di amministrazione di Porsche Ag – portando avanti la storia ricca di successi del nostro marchio, un marchio che da oltre 70 anni affascina ed emoziona le persone di tutto il mondo, Con oggi inizia una nuova era”.

PORSCHE TAYCAN, LA PRIMA 100% ELETTRICA DELLA CASA TEDESCA

La promessa della Porsche è quella di unire prestazioni, linea e stile tipico della casa tedesca, ad un motore appunto elettrico con emissioni pari a zero. “Avevamo promesso una vera Porsche per l’era della mobilità elettrica – sono le parole di Michael Steiner, membro del Consiglio di amministrazione di Porsche Ag ricerca & sviluppo, riportate da Repubblica – una sportiva affascinante in grado non solo di emozionare per i suoi contenuti tecnologici e il comportamento dinamico ma anche di accendere la passione nelle persone di tutto il mondo, così come è stato per i leggendari modelli che l’hanno preceduta. Ora stiamo mantenendo la promessa fatta”. E le caratteristiche della nuova Taycan sono a dir poco impressionanti. La Turbo S sviluppa 761 cavalli, più di una Formula 1, con la presenza della funzione Launch Control, per evitare il pattinamento in partenza. Sono invece “solo” 680 i cv della versione Turbo normale. La S ci impiega 2.8 secondi per arrivare da 0 a 100 km/h, con un’autonomia di tutto rispetto per la batteria, pari a 450 chilometri. La velocità massima è invece di 260 km/h e per raggiungere il livello dell’80% di carica bastano solo 22.5 minuti.

