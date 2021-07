Eredità Raffaella Carrà/ Dalla casa di Roma alla villa all’Argentario: eredi…

Raffaella Carrà non si è mai sposata e non ha avuto figli. I parenti che potrebbero beneficiare dell’eredità di Raffaella Carrà sono i nipoti Matteo e Federica, figli del fratello Renzo, scomparso a soli 56 anni per un tumore al cervello. Da sempre legatissima ai nipoti, dopo la morte del fratello Raffaella Carrà si è presa cura di loro ai quali potrebbe andare l’eredità della regina della televisione italiana che ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro. Tra le persone più vicine alla Carrà c’è sicuramente Sergio Japino che, dopo essere stato il compagno di vita, è sempre rimasto al suo fianco. A lui, dunque, secondo quanto fa sapere anche Il Messaggero, potrebbe andare una parte dell’eredità della Carrà la quale potrebbe aver lasciato un testamento.

Il patrimonio di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà non ha mai nascosto di aver guadagnato bene nel corso della sua straordinaria carriera. Sin dagli esordi, ha sempre lavorato duramente e, negli anni, era riuscita ad acquistare la casa di Roma in cui viveva. La regina della televisione italiana viveva nel quartiere Vigna Clara, una zona residenziale di Roma, non molto distante dal centro, ma tranquilla. Costruita su tre livelli, è arredata con mobili pregiati come fa sapere Il Messaggero. La Carrà, inoltre, aveva anche una villa all’Argentario, Porto Santo Stefano. Dall’abitazione era possibile ammirare l’Isola del Giglio e l’Isola di Giannutri. Non si sa chi eredità il patrimonio di Raffaella Carrà la quale, tuttavia, lascia tutti gli italiani orfani soprattutto del suo sorriso e della sua grande energia.

