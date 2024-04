ERGUN METIN, CHI E’ VAHAP DI TERRA AMARA/ “I miei genitori sono orgogliosi dei miei traguardi…”

Il pomeriggio di Canale 5 in compagnia di Verissimo si apre con due protagonisti della serie tv Turca più seguita tra gli appassionati italiani, Terra Amara. In collegamento con lo studio Ergun Metin ed Erkan Bektas, rispettivamente nei ruoli di Vahap e Abdulkadir, fratelli dai mille volti. A prendere la parola è stato l’ultimo arrivato nel cast che ha raccontato le prime impressioni al suo approdo sul set. “ Lavorare insieme è stato molto bello, io sono arrivato nel cast in un secondo momento quindi gli attori si conoscevano molto bene tra loro. Quando ho incontrato Erkan siamo andati subito d’accordo”.

Proseguendo nel racconto, Ergun Metin si è espresso a proposito del supporto costante dei genitori durante l’esperienza in Terra Amara, con particolare riferimento a sua madre. “I miei genitori sono orgogliosi dei miei traguardi, tutta la mia famiglia guardava Terra Amara dall’inizio. Noi non abbiamo avuto il tempo di fare le prove, sono trascorsi appena due giorni dall’offerta al mio arrivo sul set. Chiamavo mia mamma per avere informazioni sui personaggi ed è andata così per qualche mese”. L’attore ha poi aggiunto: “Mi sono affidato ai suoi consigli, era una grande fan di Erkan e quando ha saputo chi avrei interpretato ha esultato. Era felice e aveva ragione ad esserlo”. (agg. Valerio Beck)

Ergun Metin ospite a Verissimo

Ergun Metin, l’attore che presta il volto al personaggio di Vahap in Terra Amara, la soap turca di successo trasmessa su Canale 5, è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo. Sulla scia del grandissimo successo della soap turca campione d’ascolti di Canale 5 proseguono le interviste nel rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin alla scoperta degli attori che hanno reso popolare la serie tv. Tra questi c’è anche Ergun che nella soap presta il volto al personaggio di Vahap. Conosciamolo meglio. Classe 1985, Ergun è nato il 24 marzo a Malatya, in Turchia. Dopo essersi iscritto all’Università di Scienze Spaziali ha deciso di seguire la sua passione per il mondo delle recitazione cambiando il percorso di studi e laureandosi in Belle Arti e in Recitazione presso l’Università Dokuz Eylül.

Contemporaneamente ha cominciato a lavora come attore dell’agenzia Unit Talent iniziando così a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Dal 2010 al 2013 ha iniziato ad interpretare i primi ruoli importanti presso il teatro comunale di Bornova. Nel 2015 la svolta: lascia Smirne per Istanbul, dove ha iniziato a lavorare presso il teatro statale e la compagnia Semaver.

Ergun Metin, il grande successo con Terra Amara

Nel 2015 Ergun Metin inizia a recitare in una serie di cortometraggi diretti da Demet Sever, nel ruolo di Deaf e Illegitimate diretto da Ugur Ayverdi. Poco dopo viene scelto per il ruolo di Taksici Tayfun nel film Takim: Mahalle Askina! diretto da Emre Sahin. Nel 2017 interpreta il personaggio di Latif nella serie in onda su Show TV Çukur. Nel 2018 è sul set della web serie di BluTV Dudullu Postası e poco dopo nel film “Bold Pilot – Leggenda di un campione” diretto da Ahmet Katiksiz. Sono anni di grandi successi per l’attore che nel 2022 viene scelto per la serie Mezzanotte a Istanbul disponibile sulla piattaforma di Netflix.

La consacrazione arriva con la soap Terra Amara dove presta il volto al personaggio di Vahap, il fratello di Abdulkadir e soffre di un disturbo post-traumatico dovuto agli anni in cui ha combattuto in Libano. Per questo motivo, è molto instabile e crea sempre qualche problema al fratello e agli abitanti di Cukurova.











