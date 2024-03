Eric Carmen è morto/ Addio al celebre cantautore delle colonne sonore di Dirty Dancing e Footloose

Eric Carmen è morto, chi è il cantautore di successi come All by myself

È morto Eric Carmen, celebre cantautore americano, diventato famoso con il gruppo dei Raspberries. L’artista è morto all’età di 74 anni, e la scomparsa è stata annunciata dalla moglie Amy in una nota sul sito del cantautore. “È con enorme tristezza che condividiamo la straziante notizia della scomparsa di Eric Carmen”, ha scritto Amy Carmen. E ancora ha aggiunto: “Il nostro dolce, amorevole e talentuoso Eric è morto nel sonno, durante il fine settimana.”

Malore Loredana Bertè, come sta adesso? "Condizioni stabili non preoccupanti"/ Parlano fonti vicine

Amy Carmen ha dunque ricordato il marito e la gioia che gli dava la musica: “Gli ha dato una grande gioia sapere che per decenni la sua musica ha toccato così tante persone e sarà la sua eredità duratura. Vi preghiamo di rispettare la privacy della famiglia mentre piangiamo la nostra enorme perdita. L’amore è tutto ciò che conta… Fedele e per sempre.” Non si conoscono, al momento, le cause del decesso.

Rose Villain confessa: "Esorcizzo la morte cantando Il mio funerale"/ "Mio padre? Rapporto speciale ma..."

Eric Carmen, dagli esordi al grande successo

Nato col gruppo dei Raspberries, Eric Carmen si è poi affermato come cantautore solista con brani di successo tra cui il brano Hungry Eyes, colonna sonora del celebre film Dirty Dancing del 1987 con protagonisti Jennifer Gray e Patrick Swayze. E ancora autore di canzoni come Almost Paradise, Never Gonna Fall In Love Again e Make Me Lose Control.

Tra i grandi successi da solista di Eric Carmen vanno citati anche la canzone All By Myself (1975), presente nella famosa scena di apertura del film Il diario di Bridget Jones e successivamente interpretata da Celine Dion. Nato a Cleveland, fu il principale cantante e compositore dei Raspberries, che si ribellarono alle scene heavy, glam e progressive-rock dei primi anni ’70 e tornarono al pop dei Beatles. Dopo che la band si sciolse a metà degli anni ’70, Carmen si affermò come artista solista di successo.

Betta Lemma choc: "Vittima di una forte depressione e abuso di potere"/ "Amo i Ricchi e Poveri e BigMama"

© RIPRODUZIONE RISERVATA