Eric Clapton e Silvio Sardi, ex fidanzati di Lory Del Santo/ Tanti flirt: da George Harrison a Gianni Agnelli

Lory Del Santo ha diversi ex fidanzati, ma i più importanti sono sicuramente Eric Clapton e Silvio Sardi, da cui ha avuto anche i suoi tre figli. Col chitarrista britannico fu una relazione extra-coniugale, dato che lui era allora sposato con la modella Pattie Boyd. Nonostante ciò, la showgirl rimase incinta del piccolo Conor, che poi sarebbe morto a soli 5 anni. I due in quel momento non stavano però già più insieme. La gravidanza aveva segnato la rottura. “Mi disse che non gli interessava nulla, ma non era stato casuale. Mi ha fatto passare le pene dell’inferno”, ha raccontato lei a Belve.

Figli Lory Del Santo: come sono morti Conor, Loren e il bambino nato prematuro/ “Ho perso la vita con loro”

Dopo la fine della relazione con Eric Clapton, Lory Del Santo ha incontrato l’imprenditore Silvio Sardi, di cui si innamorò. Al suo fianco c’era lui al momento del lutto. I due, qualche anno dopo, diedero alla luce Devin. Nonostante la gravidanza desiderata, il papà, dopo la rottura, non è stato molto presente né nella vita del figlio né tantomeno in quella della madre. Infine, c’è un altro uomo che ha donato alla showgirl un bambino, Loren, che si è suicidato nel 2018, ma la sua identità non è mai stata rivelata.

Devin del Santo, figlio di Lory del Santo/ Nato dall’unione con Silvio Bardi: col padre ha pochi rapporti

Lory Del Santo e i tanti ex fidanzati: “Con me si bloccavano tutti”

La lista degli ex fidanzati di Lory Del Santo però è piuttosto lunga. Si parla per lo più di frequentazioni e flirt, piuttosto che di storie lunghe. Anche perché la showgirl stessa ha ammesso che con molti non è andata bene. “Per molti è meglio che io non parli di loro, non farebbero bella figura. Con me si bloccavano tutti, si emozionavano prima del previsto. È successo con tantissimi”, ha raccontato a Belve a proposito delle sue esperienze.

Tra i nomi che invece si conoscono ci sono anche quelli di alcune personalità di spicco. Ad esempio il cantante dei Beatles George Harrison, lo sceicco Adnan Khashoggi e l’imprenditore Gianni Agnelli. Il tutto tra rumors e realtà. “Non ho mai fatto la escort. Io non ho mai chiesto niente e loro non mi hanno mai dato niente. Non tutti gli uomini vogliono una donna solo per quello. Io sono molto simpatica”, ha chiarito ancora.

Lory Del Santo: “Sono stata 10 giorni in carcere ma senza nessuna accusa”/ “C’era una super-testimone…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA