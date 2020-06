Erica senza k e Luca Abete aggressione troupe Striscia/ Video, pestaggio e minacce

Pubblicità

Nuova aggressione violenta ai danni di alcuni inviati di Striscia la Notizia. Questa volta è capitato a Erica senza k e della sua troupe della quale faceva parte anche Luca Abete che, come emerso dalle parole della stessa inviata, ha indossato gli inediti panni di cameraman. L’aggressione, spiega il sito ufficiale del programma, si è consumata a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, dove la troupe del Tg satirico di Antonio Ricci si era recata per realizzare un servizio su un rivenditore di auto usate con il brutto vizio a rimodulare al ribasso il numero di chilometri delle stesse auto al fine di poterle rivendere meglio. Quelle delle “schilometrate” è una pratica molto comune e purtroppo sempre più diffusa della quale Striscia si è spesso occupata con diversi servizi nel tentativo di smascherare chi continua ad adoperarla in maniera illegittima. Questa volta però, il tentativo della troupe è terminato con una violenta aggressione, il cui servizio ufficiale sarà trasmesso nel corso della nuova puntata di oggi del programma che segue il Tg5, sull’ammiraglia Mediaset.

ERICA SENZA K E LUCA ABETE, NUOVA AGGRESSIONE TROUPE STRISCIA

Erica senza k, inviata calabrese di Striscia la Notizia, insieme alla sua troupe composta anche da Luca Abete, dopo aver appurato che i mezzi dello stesso venditore riportavano negli annunci meno chilometri di quanti ne avessero realmente percorsi, ha raggiunto il titolare dell’attività per chiedere maggiori informazioni, ma l’atmosfera si è molto presto surriscaldata. In poco tempo il proprietario dell’autosalone ed alcuni suoi parenti si sarebbero scagliati violentemente su Erica ed un suo operatore e successivamente su Luca Abete nei confronti del quale è scattata una vera e propria caccia all’uomo poi culminata in un violento pestaggio. Ad avere la peggio proprio l’inviata di Striscia con 10 giorni di prognosi e 6 per un operatore, mentre tutti gli altri se le sono cavata con lividi ed escoriazioni. Nell’aggressione è andata distrutta parte dell’attrezzatura con conseguente perdita di alcuni filmati e, secondo quanto emerso dalle vittime, non sono mancate le minacce, come ha dichiarato la stessa Erica: “Fanno più male degli schiaffi mi hanno detto che se il servizio andrà in onda mi verranno a prendere sotto casa e questo fa davvero paura”.





