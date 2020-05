Luca Abete, minacce all’inviato di Striscia/ “Vieni a Udine che ti pestiamo!”

Pubblicità

I servizi di Striscia La Notizia servono spesso a mettere in luce questioni delicate, denunciando azioni illegali o pericolose. Spesso, proprio per questo, gli inviati finiscono vittima della furia degli “indagati” del caso, e per loro arrivano minacce o addirittura aggressioni. È accaduto solo pochi giorni fa a Vittorio Brumotti, già più volte vittima di aggressioni, di finire all’ospedale. Stavolta nel mirino è invece finito Luca Abete. L’inviato, che non è nuovo a insulti e minacce, stavolta è stato duramente attaccato sui social. È stato lui stesso a denunciare una minaccia ricevuta da un utente su Instagram, condividendone sia il nome che le parole. “Vieni a Udine a fare un servizio così ti pestiamo anche noi”, ha scritto l’utente in questione.

Luca Abete replica alla minaccia: “Mi tremano le pigne!”

Parole chiaramente minacciose, dunque, che non hanno però intimorito il 46anne originario di Avellino. Luca Abete ha anzi replicato al messaggio con ironia: “Accidenti…mi tremano le pigne!!!” ha scritto, condividendo appunto la minaccia sul suo profilo Instagram. D’altronde non è la prima volta che Luca Abete riceve intimidazioni a mezzo social. Solo poche settimane fa, su Instagram, l’inviato si è sfogato contro gli hater: “Queste continue intimidazioni ci danno la conferma che il nostro lavoro è necessario e utile a far venire a galla questi pezzi di società malata! Scusateci… ma noi non ci fermiamo”, ha scritto. Anche stavolta, come quella precedente, non è mancato il supporto da parte di tanti follower.





