Erik in versione operaio/ Uomini e Donne, Barbara De Santi: “mi piace da morire”

Erik infiamma il parterre del trono over di Uomini e Donne. Il giovane cavaliere che, sin dal giorno del suo arrivo aveva conquistato le attenzioni delle dame del parterre, per la sfilata dal tema “L’uomo che non deve chiedere mai” sfoggia il suo fisico prestante e la sua bellezza contribuendo ad alzare la temperatura dello studio. Erik, infatti, per cercare di vincere la sfilata e battere la concorrenza degli altri cavalieri che potrebbero soffiargli la vittoria come Enzo Capo che, eccezionalmente in studio insieme alla fidanzata Pamela Barretta, partecipa alla sfilata maschile con tutto il suo fascino. Erik, così, fa sognare le donne del parterre presentandosi in passerella vestito da operaio. L’outfit di Erik è così formato da jeans attillati, stivaletti ed elmetto e camicia arrotolata. Un’immagine che scatena l’entusiasmo delle dame che applaudono la scelta di Erik, soprattutto di Barbara De Santi che gli dà un 10: “mi piace da morire”, commenta la dama.

ERIK VINCE LA SFILATA MASCHILE DI UOMINI E DONNE?

Nonostante il successo ottenuto, però, Erik non porta a casa la vittoria nella sfilata maschile del trono over di Uomini e Donne. Erik, infatti, deve cedere lo scettro al collega Massimiliano che, con un outfit più istituzionale, ha conquistato i voti più alti delle dame che non possono fare altre che assegnarli la vittoria soprattutto per il momento romantico che ha regalato. Il fascino dell’aitante cavaliere, però, non è passato inosservato neanche agli utenti dei social che applaudono il fisico e il coraggio del cavaliere. Dopo la sfilata odierna, Erik che è ancora single, sarà ancora più corteggiato? Per lui arriveranno nuove dame in studio pronte per conquistarlo?

