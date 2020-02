Barbara de Santi/ Video: lancia biscotto poi lo mangia da terra… (Uomini e donne)

Colpo di scena a Uomini e donne dove Barbara de Santi oggi avrà la sua bella gatta da pelare. A quanto pare la maestrina tirerà fuori il peggio di sè tanto che si fanno sempre più insistenti i dubbi sulla sua presenza in futuro. Nell’ultima registrazione Barbara non era presente e in molti legano la cosa proprio a quello che succederà oggi pomeriggio, ma di cosa stiamo parlando di preciso? Barbara de Santi sta uscendo con il bel Marcello anche se per alcuni è solo il solito specchietto per le allodole, una scelta per rimanere sempre al centro dello studio con il cavaliere di turno. I due sono usciti insieme ma le cose non sono andate come previsto visto che lui l’ha riaccompagnata a casa subito dopo la cena e questo vuol dire solo una cosa, almeno a suo dire, ovvero che Marcello non è interessato a lei. Lui nega e si nasconde dietro le parole di lei riguardo al suo poco sentirsi bene quella sera e di non avere intenzione di mollarla per fare altro ma le discussioni non mancano.

LANCIO DI BISCOTTI E SCARPE A UOMINI E DONNE

Marcello rivela che spesso e volentieri Barbara de Santi è sfuggente con lui fuori dagli studi di Uomini e donne, ha sempre qualcosa da fare e lo lascia spesso appeso o fermo ad aspettare una sua chiamata o altro. A questo punto la lite è servita e lei non si è trattenuta lanciandogli un biscotto in faccia che alla fine finisce anche col raccogliere e mangiare tra lo stupore generale del pubblico e dello stesso Gianni Sperti che prima la accusa di buttare a terra e sprecare il cibo e poi le chiede se si sente bene oppure no. Durante il suo show Barbara De Santi rischierà seriamente di cadere ma alla fine tutto precipita quando Marcello continua a parlare accusandola di voler chiudere con lui non il contrario e così lei lo “ringrazia” lanciandogli una scarpa. Alla fine chi ne farà le spese? Armando che finirà di nuovo nel mirino della dama…Clicca qui per vedere il video del momento.

