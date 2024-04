Erika, The Voice Generations/ Dedica a mamma morta e duetto con la vocal coach: “Mandò lei a proteggermi”

Erika, chi è la concorrente di The Voice Generations, la dedica alla mamma morta: “Avevo solo tredici anni…”

“Mia mamma è mancata quando avevo tredici anni…”. Inizia così il racconto struggente di Erika a The Voice Generations. La giovanissima cantante si esibisce con Anna, la sua vocal coach, che ha vissuto da vicino il dramma della sua allieva. “Sua mamma non stava bene, affrontava un percorso difficile di salute e poi ha scoperto che non ce l’avrebbe fatta”, racconta l’insegnante davanti alle telecamere di The Voice Generations.

“Mi disse: prenditi cura di lei perché io non ce la faccio. Spero di averlo fatto e continuare a farlo”, continua Anna tra le lacrime. Le emozioni si moltiplicano davanti ad Antonella Clerici, con la vocal coach che ripercorre il legame speciale con Erika: “Sua mamma voleva che mi rendessi cura di lei perché non ce l’avrebbe fatta…”.

Emozioni senza fine a The Voice per Erika e la sua vocal coach Anna: esibizione straordinaria sulle note di ‘Promettimi’

Erika è legatissima alla sua vocal coach e infatti in studio Arisa le scambia per mamma e figlia. “Mamma ha mandato qualcuno al posto suo a proteggermi”, dice la dolcissima concorrente. “Con papà, nonostante la distanza, abbiamo un ottimo rapporto”, spiega.

“Dedico questa esibizione alla mamma”, insiste Erika. Che insieme alla vocal coach Anna canta Promettimi di Elisa. Ottima esibizione, infatti si girano tutti. Applausi a scena aperta e visita a sorpresa del padre. La coppia va in squadra con Clementino.

