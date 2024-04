The Voice Generations, 1a puntata/ Diretta 12 aprile 2024: blind auditions e formazione delle squadre

The Voice Generations: anticipazioni e diretta prima puntata

La Rai punta ancora su Antonella Clerici e sulla sua simpatia. Dopo aver vinto la gara degli ascolti con le emozioni che hanno regalato i concorrenti di “The voice kids” e “The voice Senior” vinto da Diana Puddu, Raiuno trasmette una versione tutta nuova del talent show che, nelle ultime stagioni televisive, ha conquistato l’affetto del pubblico. Oggi, venerdì 12 aprile, in prima serata, Raiuno trasmette la prima puntata di “The voice generations” e al timone dello show ci sarà ancora una volta Antonella Clerici, pronta ad accogliere sul palco nuovi concorrenti con la passione per la musica. Squadra che vince non si cambia e, così, accanto alla Clerici, torna anche la giuria che è sempre più affiatata.

Corrado, chi è il figlio di Diana Puddu vincitrice di The Voice Senior 2024/ "Siamo una bella famiglia unita"

A giudicare i vari concorrenti che si presenteranno sul palco saranno sempre Clementino, Gigi D’Alessio, Arisa e Loredana Bertè. A loro, dunque, il compito di premiare le voci più belle formando quattro squadre pronte a sfidarsi a colpi di voce.

The Voice Generations: le blind auditions della prima puntata

Il format di The voice generation è identico alla versione kids e senior. La prima puntata è dedicata alle blind auditions ovvero le classiche audizioni al buio. Sul palco si presentano i concorrenti che, con la sola voce, provano a convincere i giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Arisa e Loredana Bertè che, girati di spalle, dovranno scegliere i concorrenti della propria squadra basandosi solo sul potere e sulle emozioni che trasmette la voce che ascoltano.

Paride, chi è il marito di Diana Puddu vincitrice di The Voice Senior 2024/ "Mi ha iscritto a sorpresa..."

Anche in “The Voice Generations” i coach avranno la possibilità – una a testa per tutta la “Blind” – di bloccare un altro giudice con il tasto “Super Blocco”, e impedirgli così di portare quel gruppo di concorrenti nel proprio team. Una possibilità che dà un grande vantaggio al coach che la utilizza.

Come vedere in diretta streaming The voice generations

Una serata di musica, di racconti ed emozioni quella confezionata da Raiuno e in onda oggi, in prima serata, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Affari tuoi. Per vedere la diretta televisiva di The voice generations basta sintonizzare il televisore su Raiuno a partire dalle 21.30. Con Raiplay, con sito o con app, è inoltre possibile seguire la diretta streaming del talent show o vedere la puntata in un momento successivo.

Diana Puddu, chi è la vincitrice di The Voice Senior 2024/ "In questo talent ho portato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA