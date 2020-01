Eriksen all’Inter?/ Calciomercato news, pronti 25 mln, ma la priorità resta Vidal

Sono giorni bollenti in casa nerazzurra per la sessione di calciomercato invernale e tra le trattative in corso più calde certo spicca della che porterebbe Eriksen all’Inter già in questa finestra di gennaio. La situazione è ben nota e le ultime indiscrezioni, che ci arrivano dal Corriere dello sport, ci raccontano di un accordo in pratica già quasi concluso con il Tottenham, che detiene il cartellino del centrocampista danese. Sulla carta pare infatti che l’affare tra i due club si possa già chiudere in queste settimane di gennaio per la cifra di 25 milioni di euro (tra cartellino e commissioni), ma resta da capire la volontà dello stesso Eriksen.

CALCIOMERCATO INTER, CONTE VUOLE SOLO VIDAL

Benché tutto sia già sul tavolo ci appare ancora difficile credere che Eriksen arriverà all’Inter a breve. Il Tottenham è molto contento della trattativa in corso, ma pare che il danese abbia in mente solo il Real Madrid, possibile sua destinazione ma solo nel mercato estivo. Pure in casa Inter i dilemmi non sono pochi: la dirigenza pare felice dell’accordo con gli Spurs, ma Antonio Conte ha espressamente chiesto alla presidenza Arturo Vidal e per la sessione di calciomercato invernale. Sul cileno però il Barcellona non molla la presa. Pure Suarez ha espresso il suo desiderio che il giocatore rimanga in blaugrana.

