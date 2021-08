Ermal Meta “Afghanistan invaso, illuso e tradito: vergogna”/ “Zitto, parla di musica”

Ermal Meta twitta la sua opinione sulla situazione in Afghanistan, ma non tutti gli utenti del social network sono d’accordo con lui. Il cantautore ha scritto questo post: “Se ad un popolo dai guerra, armi e occupazione per gli ultimi 20 anni della loro storia (ma sono molti di più) coloro nati 20/25 anni fa conosceranno solo la guerra. Li abbiamo invasi, li abbiamo illusi e poi li abbiamo traditi. Che vergogna. Che vergogna. #Afghanistan”.

Un utente gli ha risposto: “L’alternativa era occupazione a vita ? Farla diventare colonia USA? Dopo 20 anni la ritirata ci sta tutta”. Ermal Meta ha ribattuto: “L’alternativa sono i corridoi umanitari. In quel paese non ci sono solo talebani ed estremisti islamici. Ci sono donne (definite bottino di guerra) bambini, bambine, uomini che a breve verranno massacrati solo perché magari hanno fatto da interpreti alle ONG e molti altri ancora”.

Al tweet di Ermal Meta sull’Afghanistan un utente ha scritto: “La sua esperienza personale e’ una cazz*ta…come il qualunquismo stupido dei suoi tweet…”. Il cantante ha ritwittato il commento per rispondergli, scrivendo: “La sua risposta sembra mossa più da antipatia personale che da un pensiero alla base e questo la racconta perfettamente: qualunquismo di chi deve sparare a tutti i costi. Mi spari pure, scommetto che non ha una buona mira. L’antipatia che nutre però no, quella è di qualità”.

Poi lo stesso utente gli ha risposto nuovamente: “La conosco solo perche’ raramente parlano di lei…musica niente di che…lei, ripeto, e’ solo un qualunquista, che si riempe la bocca, di argomenti che neppure conosce, con esperienze millantate…stia in silenzio e parli di musica…e’ meglio..”. La chiusura di Ermal Meta: ““Stia in silenzio”. Ecco qui. Nient’altro da aggiungere. Buon vento, ovunque lei stia andando. P.S. fra i suoi diritti non negoziabili rientra anche quello di parola?”.

