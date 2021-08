Ermal Meta/ “Normalità è diventata qualcosa di straordinario, non ce la faccio più..”

Ermal Meta è intervenuto stamane dal Cervino per l’Aosta Classic, un festival musicale ad alta quota. “Oggi alle 16:00 mi esibirò – ha raccontato l’artista di origini albanesi, parlando in collegamento con il programma di Rai Uno, Dedicato – con la funivia andremo su e suoneremo in questo posto meraviglioso. Un panorama del genere e un posto così diverso rispetto al solito ti fanno cantare anche in maniera diversa”.

Fra meno di un mese, invece, un’altra tappa importante in una location completamente differente: “Il 5 settembre sarò al teatro antico di Taormina, un posto magico, non vedo l’ora che sia quella data, sarà un concerto diverso rispetto a quello di oggi, con tutta la band e a pieno organico”. Ermal Meta è ovviamente contento di essere tornato a suonare dal vivo: “Quando senti cantare il pubblico penso sia l’emozione più forte che uno come me o chi fa il mio lavoro può sentire, ci sono canzoni che passano dalla tua cameretta e arrivano a tutti ed è pazzesco”.

ERMAL META E IL FESTIVAL DI SANREMO: “MI HA DATO TANTO”

Si parla poi del Festival di Sanremo che tanto ha portato fortuna ad Ermal Meta: “Sanremo a me ha dato tantissimo, a febbraio del 2017 la mia carriera e la mia vita sono cambiate, io a Sanremo devo molto, è un palco importante e a me ha sempre fatto bene, anche perchè nelle tre volte che ho partecipato mi sono sempre piazzato sorprendentemente molto bene, non avevo alcuna aspettative e invece Sanremo mi ha regalato tanto molto di più di quanto io potrei regalargli”.

Infine uno sguardo al suo prossimo brano in uscita il 10 agosto prossimo: “Il 10 agosto uscirà Stelle cadenti, il videoclip sarà una sorpresa che non vedo l’ora di svelare a tutti, una canzone d’amore che parla di viaggi di scelte e di cambiamenti del destino”. Poi ha concluso: “Io non ce la faccio più a pensare alla normalità come a qualcosa di straordinario, spero che la normalità sia normalità”.

