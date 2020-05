Ermal Meta/ Dopo Silvia Notargiacomo chi è la nuova fidanzata del cantante?

Pubblicità

Ermal Meta è tra gli artisti che si esibiranno durante la diretta tv e streaming, in onda su Rai 3 e Radio 2 dalle 20 alle 24, che quest’anno sostituirà il consueto appuntamento del concerto del primo maggio. Secondo quanto svelato dal sito Iodonna.it il cantautore italiano di origine albanese sembra avere una nuova fidanzata. Lo ha dichiarato poi lui stesso sul suo profilo Instagram tramite una diretta in cui ha presentato a tutti i suoi follower Chiara, la ragazza che ha conquistato il suo cuore e con cui sta trascorrendo la quarantena. La nuova storia d’amore arriva a circa due anni di distanza dalla fine della relazione, durata 9 anni, con la conduttrice e speaker radiofonica Silvia Notargiacomo a cui Ermal Meta ha dedicato una canzone dopo la fine della relazione. Si tratta del brano dal titolo 9 primavere con cui il canante sembra aver voluto ringraziare la sua ex compagna per gli anni trascorsi assieme, nonostante la fine della relazione. Per quanto riguarda la sua nuova relazione, per adesso ha solo un nome (Chiara) ed un volto apparso su alcune foto postate tramite il profilo di Ermal Meta.

Ermal Meta, un compleanno particolare

Ermal Meta il 31 marzo si è esibito assieme a tantissimi altri artisti italiani durante l’evento benefico trasmetto in diretta streaming su Rai Play e Youtube dal titolo Musica che unisce. Il cantante di origine albanese ha incantato il pubblico sulle note di Hallelujah, interpretata in una versione unplugged struggente e piena di pathos. Il 20 aprile è stato il suo compleanno ed il cantante ha compiuto 39 anni. I suoi amici e colleghi, per l’occasione, hanno preparato per lui un video in cui ognuno di loro ha suonato o cantato un pezzo della canzone Vivere di Vasco Rossi. Ermal Meta non ha perso tempo ed ha subito pubblicato il suo video regalo sui social per condividerlo con i suoi fan e per ringraziare gli autori del bellissimo video clip. Il 25 aprile, in concomitanza con la ricorrenza della Festa della liberazione, Ermal Meta si è esibito durante una breve diretta su Instagram imbracciando la chitarra ed intonando un brano dedicato al tema della libertà scritto da lui per l’occasione. La melodia è però stata presa in prestito da un canto partigiano albanese. Il 4 aprile è stata trasmessa su Canale 5 una delle interviste più belle ed emozionanti rilasciate dal cantautore a Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo. In quell’occasione Ermal Meta ha raccontato della sua infanzia ed all’immenso amore che lo lega alla sua famiglia, in particolare a sua padre ed ai suoi fratelli.

