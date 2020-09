Ermal Meta/ L’amicizia con Giuliano Sangiorgi: presto un progetto insieme?

Ermal Meta ha dimostrato di avere uno splendido rapporto con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro su Instagram, postando una foto dei due insieme su Instagram. Li abbiamo visti ridere con a commento: “San Giuliano”, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Sono diversi i fan che hanno sperato ci fosse un segnale più importante dietro questa foto, sperando di poterli vedere molto presto insieme anche sul palcoscenico. Lo stile molto diverso dei due si può unire e può portare avanti quella che ormai da anni è diventata una tradizione, quella dei featuring. Proprio grazie a uno di questi Ermal Meta ha vinto nel 2018 il Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro con la canzone “Non mi avete fatto niente”.

Ermal Meta, il ritorno in televisione

Stasera rivedremo Ermal Meta in televisione su Italia 1 oggi, 22 settembre 2020, dove andrà in onda una sorta di best off di Battiti Live 2020. Quattro mesi fa è riuscito a sfornare un altro capolavoro, quel Finirà bene che in poco tempo ha superato il milione di visualizzazione su Youtube. Si tratta di un grande ritorno sul tubo per l’artista italo albanese che non pubblicava nulla da circa un anno quando conquistò il pubblico con Ercole. Non è da escludere però che stasera potremo sentirlo cantare anche “Non mi avete fatto niente”, canzone dedicata alle vittime del terrorismo di Parigi e con il quale ha vinto insieme a Fabrizio Moro il Festival di Sanremo.

Foto, l’immagine con Giuliano Sangiorgi





© RIPRODUZIONE RISERVATA