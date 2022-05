Ermal Meta, proposta ad Alex durante finale Amici 2022/ “Aprirà i miei concerti”

Ermal Meta e la proposta ad Alex durante Amici 2022

Anche Ermal Meta ha seguito la finale di Amici 2022 e nel corso della diretta, tramite i social, non ha nascosto la sua preferenza per Alex. Il giovane cantante, purtroppo, è stato eliminato ad un soffio dalla finalissima, uscendo contro Luigi Strangis, poi vincitore del talent show. Tuttavia, il celebre cantautore ha voluto comunque fargli arrivare tutta la sua stima con una proposta incalzato proprio da un fan dello stesso Alex. Proprio durante la diretta, un estimatore di Alex e probabilmente anche dello stesso Ermal Meta, gli ha scritto su Twitter: “Fagli aprire i tuoi concerti”.

La replica del cantautore di origini albanesi non si è fatta attendere: “Perchè no! Anzi! Si”. Una risposta che sembrerebbe quindi aver aperto la strada ad una possibile collaborazione tra i due artisti, uniti dalla medesima sensibilità e da un talento innato che entrambi riescono a far emergere attraverso le proprie canzoni e la propria voce.

Ermal Meta, prima importanti opportunità ad Alex

L’ultima parola, dopo la proposta di Ermal Meta giunta a mezzo social durante la finale di Amici 2022, adesso spetterà proprio ad Alex ma indubbiamente la risposta non potrà che essere positiva. Per il giovane ex finalista del talent show di Maria De Filippi si tratterebbe infatti di una importantissima occasione professionale da cogliere al volo e che potrebbe contribuire a dargli maggiore popolarità!

Il percorso di Alex all’interno di Amici 2022 si è concluso proprio ad un passo dalla vittoria dopo una sfida fatta di varie esibizioni tra suoi inediti e cover celebri, il tutto sotto l’occhio attento di Ermal Meta che evidentemente ha colto in lui tutto il suo talento. Il quarto classificato di Amici 2022 si è aggiudicato anche il premio Oreo. Prima di lasciare lo studio del talent in attesa della proclamazione del vincitore di questa edizione, ha ringraziato la padrona di casa Maria De Filippi per l’opportunità che gli è stata data.

