Ernesto Russo e Barbara De Santi, nuova lite a Uomini e Donne/ Lei mostra le chat con la nipote di lui

Ernesto Russo e Barbara De Santi: nuovo scontro a Uomini e Donne

Ernesto Russo e Barbara De Santi tornano a discutere nella puntata di Uomini e Donne del 6 marzo 2024. Nelle scorse puntate, Ernesto Russo ha deciso di chiudere la frequentazione con Barbara Barbara De Santi torna in studio con il cellulare mostrando la chat con la nipote di Ernesto Russo che l’ha accusata di aver contattato la nipote per parlare di lui.

«Ho litigato con mia nipote perché so che lei l’ha chiamata e ci sono rimasto veramente male» spiega in studio Ernesto, ma Barbara ribatte – «Tua nipote me l’hai presentata tu. «Io non gliel’ho mai chiesto. Ci siamo raccontate, io della mia vita, lei della sua. Mi ha raccontato del bellissimo rapporto che avete» ha spiegato sostenendo di aver ricevuto il numero di telefono dalla stessa nipote. Barbara, però, non ci sta e porta in studio il telefono.

Barbara De Santi mostra la chat con la nipote di Ernesto Russo

Barbara De Santi, dopo aver recuperato il telefono, rientra in studio per mostrare la chat con la nipote di Ernesto Russo. “A me non interessa”, sostiene Ernesto. “Tu hai delle amiche storiche e per sfogarti sei andata a chiamare la nipote di colui che stai frequentando e con cui stai vivendo un momento particolare“, commenta Gianni Sperti.

“Mia nipote non si sarebbe mai permessa di lasciarti il numero e dirle di chiamarla”, sostiene Ernesto. “Mi ha lasciato il numero”, ribatte Barbara. “Perché mi ha lasciato il numero”, dice ancora Barbara. “Barbara, la tua storia con Ernesto non è finita per questa telefonata. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Evidentemente non le piacevi abbastanza da limitare i tuoi spostamenti”, interviene Maria De Filippi. “Lui non ha mai avuto il coraggio di dirmi che non le sono mai piaciuta”, conclude Barbara mettendo un punto alla sua frequentazione con il cavaliere.

