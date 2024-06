Ernesto Russo, rivelazione choc su Uomini e Donne/ “Scene tagliate del 90%”

Ernesto Russo e le nuove rivelazioni su Uomini e Donne

Ernesto Russo, dopo aver trovato l’amore in passato a Uomini e Donne, ha deciso di riprovarci corteggiando prima Ida Platano e poi accomodandosi nuovamente tra i cavalieri del trono over. L’esperienza di Ernesto Russo nel trono over, tuttavia, si è conclusa dopo l’arrivo di alcune segnalazioni riguardanti gli appuntamenti che Ernesto aveva con signore che non facevano parte del programma. A distanza di settimane, Ernesto Russo ha parlato nuovamente di tale situazione nel corso di una diretta Instagram con Fralof raccontando la propria versione sulle frequentazioni che avrebbero portato all’addio di Ernesto al programma di Maria De Filippi.

“Io organizzo eventi, sono sempre circondato da donne, mi capita, e comunque non sono un santo, se mi piace una donna ci vado, non lo nascondo. Ho conosciuto belle persone, sono stato me stesso. Dal parterre femminile mi mancano di più Ida, Cristina, Maura e Renata. Non ho legato con tante donne perchè non ero ben visto, ero sempre motivo di attacco continuativo, Probabilmente perchè sono figo, il motivo è quello. Sto scherzando, non li so i motivi, ma sono stato molto bene, mi sono divertito”, le parole di Ernesto.

Ernesto Russ0 e il futuro a Uomini e Donne

Ernesto Russo si sta attualmente godendo l’estate tra un evento di lavoro e un altro non rinunciando a conoscere persone anche se, attualmente, sarebbe ancora single. Se a settembre non avesse ancora trovato l’amore, tornerebbe nel parterre del trono over? “Se tornerei e Uomini e Donne? Ho capito che non sono compatibile col programma, il 90% dei miei discorsi vengono tagliati”, la risposta dell’ex cavaliere.

“E’ la seconda volta che sono andato, comunque sento la redazione, continuo a sentirla. Io volevo una fase di conoscenza con più donne, infatti ho iniziato a conoscere Jessica che non è più venuta, e poi quella che sappiamo. Se mi vedo meglio come cavaliere o tronista? Sto meglio a casa mia. Se voglio fare l’amore lo faccio,se non lo voglio fare non lo faccio. Ma io ho sempre detto anche nel programma, se non tro*** qua tro*** fuori”, ha concluso.

