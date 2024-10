È stato presentato nella giornata di ieri – mercoledì 16 ottobre 2024 – il docufilm del Corriere dello Sport ‘Eroici, 100 anni di passione e racconti di sport‘ che verrà trasmesso in anteprima mondiale il prossimo 19 ottobre in occasione della Festa del Cinema di Roma, proprio all’alba del centenario della fondazione del quotidiano sportivo e poi nel 2025 sui canali Rai: prodotto dalla casa di produzione Groenlandia, vede anche l’importante collaborazione di Rai Documentari; mentre alla direzione del docufilm Corriere dello Sport vedremo Giuseppe Marco Albano che ha lavorato su copioni firmati da Shadi Cioffi con la sempre coinvolgente voce narrante di Luca Ward.

Facendo un passetto indietro prima di arrivare ai contenuti del docufilm, vale la pena ripercorrere rapidamente la (quasi) centenaria storia del Corriere dello Sport che fu fondato – appunto – il 20 ottobre del 1924 dalla volontà dell’ex calciatore Alberto Masprone e da un ancora giovanissimo Enzo Ferrari che iniziava proprio in quegli anni a muovere i primi passi di quella che (una ventina di anni più tardi) sarebbe diventata la casa del cavallino rampante: il quotidiano divenne un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di sport del bel paese, facendosi voce narrante di oltre 100 anni di eventi, partite e protagonisti.

Il docufilm del Corriere dello Sport: ‘Eroici’ per ricordare 100 anni di sport vissuti tra le pagine del quotidiano

Insomma, quella narrata dal docufilm ‘Eroici’ è – sì – la storia (che ambisce ad essere anche un po’ un tributo) di uno dei più antichi quotidiani italiani, ma anche quella di 100 anni di emozioni sportive vissute da tifosi ed atleti grazie alla sempre puntualissima narrazione dei giornalisti del Corriere dello Sport che (vale la pena ricordarlo) da oltre 70 anni è diretto della famiglia Amodei passando prima dalle mani di papà Francesco e – qualche anno più tardi – a quella del figlio Roberto.

Proprio per perseguire quella volontà di parlare sia del quotidiano che della storia sportiva italiana, nel docuflm ‘Eroici’ saranno presenti decine e decine di interviste che vedranno seguirsi sullo schermo atleti storici come Francesco Totti, Josè Mourinho, Alberto Tomba e Fabio Cannavaro, ma anche le stelle dell’attuale panorama sportivo del bel paese – tra cui Gianmarco Tamberi, Paola Egonu e Pecco Bagnaia -; il tutto dando voce a tifosi del calibro di Carlo Verdone e a tecnici e dirigenti come Malagò, Luca Cordero di Montezemolo e Ivan Zazzaroni.

Interessante notare che il titolo del docufilm riprende la storica prima pagina del Corriere dello Sport del 12 luglio del 1982 quando i nostri Azzurri vinsero il Mondiale strappandolo con un ottimo 3 a 2 all’allora Germania Ovest: un’edizione da record che vendette quasi 1,7 milioni di copie, mai eguagliate prima di quel momento e mai più raggiunte negli anni successivi.