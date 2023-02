Eros Ramazzotti canta con la figlia Aurora/ Michelle Hunziker piange a dirotto

Eros Ramazzotti, il duetto con Aurora

A “Michelle Impossible”, la Hunziker ospita Eros Ramazzotti, suo ex marito, che si esibisce in alcuni dei suoi successi più grandi. Ad un certo punto sul palco sale Aurora Ramazzotti, per fare una sorpresa al papà. Dopo uno scambio di battute, con il cantante che dice alla figlia “Sei una roccia, una forza della natura, sono veramente orgoglioso”, i due parlano di musica. Aurora spiega, dialogando con il papà: “Tu sei sempre stato molto protettivo e non hai mai voluto che io entrassi nel mondo della musica“. Così, Eros spiega: “Mi preoccupava il mondo della musica perché avrebbero fatto i paragoni con tuo padre. Tu puoi scrivere canzoni, puoi cantarle… Ero preoccupato del giudizio”.

Eros Ramazzotti, sorpresa di Aurora: "Sono incinta"/ Michelle "A 9 anni ti vidi e..."

I due si lasciano poi andare ad un duetto che, Michelle Hunziker, guarda a distanza emozionata. La “padrona di casa”, guardando Eros Ramazzotti e la figlia, non può far altro che lasciar sgorgare le lacrime, di gioia, dai suoi occhi. I due sono diventati genitori di Aurora nel 1996 e lei, tra pochi giorni, li renderà nonni. In pochi istanti, davanti agli occhi di Michelle, saranno probabilmente passati ventisei anni di vita, condivisi con la sua “bambina” e con il suo ex marito, con il quale nonostante il divorzio ha sempre avuto un rapporto di stima e affetto.

LEGGI ANCHE:

Michelle Hunziker, perché è finita con Tomaso Trussardi e Eros Ramazzotti?/ Matrimoni chiusi con doloreAurora Ramazzotti incinta, quando partorisce?/ La figlia di Michelle Hunziker e la polemica con un fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA