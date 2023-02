Eros Ramazzotti, sorpresa di Aurora: “Sono incinta”/ Michelle “A 9 anni ti vidi e…”

Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker innamorata a 9 anni

Eros Ramazzotti sale sul palco di Michelle Impossible al fianco della ex moglie, Michelle Hunziker. Il matrimonio tra i due è finito da tantissimi anni, ma l’amicizia va avanti. Il cantante, dopo essersi esibito in alcuni successi, commenta: “È già la seconda volta che vengo qui”. La conduttrice lo incalza: “Non c’è due senza tre, la prossima volta conduciamo insieme”. Lui ribatte: “La prossima volta tu canti e io conduco. Stai cantando bene”. Così Michelle Hunziker racconta un aneddoto: “Avevo 9 anni, accendo MTV e vedo questo ragazzo bellissimo con i capelli lunghi. In quel momento è passata mia madre e io ho detto: ‘Mamma, io questo uomo lo sposerò’. Lei mi ha risposto: ‘Non rompere i cogli**i, vai a scuola’”.

Eros Ramazzotti, sorpresa di Aurora

Parlando di Aurora, figlia di Michelle ed Eros, che tra pochi giorni diventerà mamma, Eros afferma: “Sono pronto a diventare nonno”. In studio arriva poi proprio Aurora, con un bel pancione. Dopo alcune battute tra i due, come “l’annuncio” di Aurora che scherza annunciando la gravidanza, il papà la guarda emozionato dicendole: “Sei una roccia, una forza della natura, sono veramente orgoglioso”. Così, la figlia di Michelle Hunziker, che intanto li guarda in lacrime, spiega: “Gli ho regalato una maglietta con scritto ‘Nonno loading’, lui l’ha guardata ed è svenuto sul letto”.

Parlando con il papà, Aurora Ramazzotti gli dice: “Tu sei sempre stato molto protettivo e non hai mai voluto che io entrassi nel mondo della musica“. Così, Eros spiega: “Mi preoccupava il mondo della musica perché avrebbero fatto i paragoni con tuo padre. Tu puoi scrivere canzoni, puoi cantarle… Ero preoccupato del giudizio”.

