Eros Ramazzotti, chi è la fidanzata?/ Paparazzato in spiaggia a Mykonos ma…

Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata?

Eros Ramazzotti ha un nuovo amore? Il cantautore di “Ama” dopo essere tornato sulle scene musicali con un nuovo singolo e presto un nuovo album di inediti e tour mondiale sembra aver ritrovato anche l’amore. Proprio così, l’ex marito di Michelle Hunziker è stato paparazzato a Mykonos in spiaggia in compagnia di una misteriosa ragazza dai capelli scuri. Chi è? E’ la nuova compagna? Le foto, pubblicate sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, hanno fatto il giro del web lanciando un nuovo gossip per l’estate 2022. Il cantautore romano, infatti, è stato immortalato sulle cristalline spiagge della Grecia intento a spalmare la crema sulle spalle di una ragazza. Se la scorsa estate era stato immortalato sempre in Grecia in compagnia di Marta Delogu, quest’anno è la volta di una nuova misteriosa donna.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, perché si sono lasciati?/ "Tornare insieme? No!", e rivela…

Non è dato sapere chi è, ma soprattutto se tra i due ci sia qualcosa di tenere o sono semplicemente amici. Il settimanale Chi, infatti, non ha titolato parlando di nuova fidanzata o nuova compagna sottolineando solo la complicità e l’intesa tra i due.

Eros Ramazzotti, dopo Marica Pellegrinelli…

La vita privata di Eros Ramazzotti è sempre stata molto segreta. Il cantautore romano, nonostante il successo e la fama internazionale, ha sempre preferito parlare poco della sua vita sentimentale. Schivo, discreto e riservato, Ramazzotti è ugualmente finito spesso nell’occhio del gossip dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker a cui è stato legato per sette lunghi anni. Dopo la fine del matrimonio, il cantante ha ritrovato il sorriso tra le braccia della bellissima modella Marica Pellegrinelli che ha sposato con rito civile nel 2014. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Nel 2019 però la coppia conferma la fine del loro amore con Ramazzotti che torna single.

Eros Ramazzotti, 100mila euro a Michael Jackson/ "Mi liquidò". E Michelle Hunziker...

Chissà che dopo due anni di singletudine non abbia trovato una nuova compagna con cui condividere un pezzo di vita insieme.

LEGGI ANCHE:

Eros Ramazzotti/ "Michelle Hunziker? Non finisce il desiderio che l’altro sia felice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA